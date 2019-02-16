تنويه مهم من قنصلية #المملكة في #نيويورك

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صحيفة الخليج الالكترونية
نوهت قنصلية المملكة في نيويورك، أمس الجمعة، إلى أنها ستغلق أبوابها، يوم الاثنين 18 فبراير بمناسبة يوم الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت القنصلية، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن العمل يستأنف يوم الثلاثاء 19، للحالات الطارئة.
وأشارت قنصلية المملكة في نيويورك، إلى أنه يمكن التواصل على هاتف شؤون السعوديين رقم: 917-690-0414 917-690-2663
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