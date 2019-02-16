شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ولى العهد السعودى يزور نجل الملك فهد بن عبد العزيز فى منزله بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل بدء جولته الخارجية، حرص الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، والأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودى، على زيارة الأمير عبد العزيز بن فهد في منزلة بالرياض.







الأمير السعودى محمد بن سلمان يزور نجل الملك فهد

وشارك الأمير نواف بن فيصل، مقطع فيديو، من زيارة ولي العهد السعودي للأمير عبد العزيز بن فهد، والتي لاقت تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا، ويظهر في مقطع الفيديو قيام محمد بن سلمان بتقبيل ابنة الأمير عبدالعزيز بن فهد، في الزيارة التي تمت بمنزل الأخير في العاصمة السعودية، الرياض.

يذكر أن الأمير السعودى محمد بن سلمان يستعد لجولة خارجية تشمل العديد من الأول الأسيوية، حيث من المقرر أن يبدأ بزياة باكستان، على أن يزور الصين يوم الخميس المقبل.