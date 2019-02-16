إيران تهدد بإجراءات انتقامية إزاء "مؤامرات" السعودية والإمارات

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ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن اللواء جعفري قوله إنه "على الحكومة الباكستانية التي آوت هكذا عناصر خطرة في المنطقة أن تتحمل المسؤولية تجاه الجريمة الإرهابية الأخيرة".
© AP Photo / Vahid Salemi
وأضاف "على الحكومة الباكستانية التي آوت هذه العناصر الخطرة على الإسلام وعلى الثورة، في المنطقة، وتعلم أين مواقعها وهي تحظى بدعم القوات الأمنية الحكومية الباكستانية، أن تتحمل مسؤولية هذه الجريمة التي نفذتها هذه العناصر".
وتابع "لا شك أنهم إن لم يعاقبوهم، فسيتم تنفيذ إجراءات انتقامية من هذه العناصر المعادية للثورة، وسترى الحكومة الباكستانية تبعات دعم العناصر المعادية للثورة".
وكانت وكالات الأنباء الإيرانية قد ذكرت أن عناصر تابعة لزمرة ما یسمی بـ"جيش العدل" استهدفت، يوم الأربعاء الماضي، من خلال اعتداء إرهابي انتحاري حافلة لكوادر حرس الثورة على طريق زاهدان — خاش في قریة جانعلي بمحافظة سیستان وبلوجستان. ما أدي إلى مقتل 27 شخصا وإصابة 13 آخرين.
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