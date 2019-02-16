شاهد.. انقلاب مركبة هايلوكس من أعلى قمة جبل بـ”فيفاء”

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صحيفة الخليج الالكترونية
وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انقلاب سيارة من نوع “تويوتا هايلوكس” من أعلى قمة جبل بمحافظة فيفاء في منطقة جازان.
والتقطت كاميرات مراقبة لحظة وقوع الحادث لسيارة “هايلوكس” عندما انحرفت ثم هوت من ارتفاع شاهق، وعرضت للانقلاب عدة مرات.
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