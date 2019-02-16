شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: سنقيم مراكز إيواء مؤقتة للنازحين من مخيم الركبان السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستنشئ، بالتعاون مع السلطات السورية، مراكز إيواء مؤقتة للنازحين من مخيم الركبان، الواقع على الحدود بين سوريا والأردن.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، مساء الجمعة، عن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف قوله فى بيان "بمساعدة من الاتحاد الروسي، وصلت قافلة مساعدات ثانية إلى مخيم الركبان"، موضحا أن الشحنات تضمنت 1080 طنا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأساسية.