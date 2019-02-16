ولي العهد السعودي يزور الصين.. الخميس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، سيقوم بزيارة إلى الصين الخميس المقبل تستمر يومين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ - في تصريح اليوم - "إن زيارة ولي العهد السعودي تأتي بناء على دعوة من نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الدولة) هان تشنغ، حيث سيترأس الجانبان خلال الزيارة الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الصينية السعودية رفيعة المستوى".

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وفي سياق متصل، يقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة جيبوتي محمود علي يوسف بزيارة إلى الصين خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن زيارة يوسف تأتي بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي".