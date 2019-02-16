ترامب يعلن الطوارئ على الجدار الحدودي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل رسمي الجمعة، إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن الوضع على الحدود مع المكسيك، ما يمكنه من الحصول على تمويل من البنتاغون لإقامة الجدار على الحدود مع المكسيك.
وقال الإعلان مستشهدا بحالتي الإجرام وتهريب المخدرات: إن "الوضع الحالي على الحدود الجنوبية للبلاد، يمثل أزمة أمن حدودي، وأزمة إنسانية تهددان مصالح الأمن القومي الأساسية، وتشكلان حالة طوارئ وطنية".
وأضاف إعلان ترامب: "بسبب خطورة الوضع الطارئ الحالي ، من الضروري للقوات المسلحة تقديم دعم إضافي لمعالجة الأزمة".
ومن جهة أخرى، وقع ترامب الجمعة مشروع قانون خاص بالإنفاق وافق عليه الكونغرس بمجلسيه أمس الخميس، لتجنب إغلاق حكومي ثان.
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