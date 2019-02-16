سيناتور جمهوري: على ترامب تقديم نتائج التحقيق بمقتل خاشقجي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي انتقد سيناتور أمريكي جمهوري، الجمعة، عدم تقديم إدارة الرئيس دونالد ترامب، معلومات للكونغرس عن نتائج التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ودعا السيناتور، ترامب، إلى تقديم النتائج، وتوضيح ما إن كان أفراد العائلة المالكة في السعودية "متورطون" بالجريمة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ميت رومني، السيناتور عن الحزب الجمهوري لولاية "يوتا" الأمريكية، عبر حسابه بموقع "تويتر".

وقال رومني، "على ترامب، تقديم معلومات نتائج التحقيق (للكونغرس)، وتوضيح ما إن كان أفراد العائلة المالكة في السعودية متورطون إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى، في جريمة قتل خاشقجي".

وعبر عن مخاوفه من "عدم الإفصاح الكافي للكونغرس حول الجريمة".

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ودعا رومني، الإدارة الأمريكية إلى "الإفصاح عن ذلك بناء على طلبات أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي".

وقتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبرالماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه .