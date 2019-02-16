لديكم مشاكل في السمع.. إمنعوا تراكم شمع الأذن

غالباً ما تشعرون بألم مفاجىء في الأذن، أو الإحساس بأنّها مغلقة تماماً حيث لا يمكن السماع بشكل جيد. أمّا السبب فيرجع الى تراكم شمع الأذن، أي المادة الشمعية الصفراء التي تنتج في غدد الأذنين لحمايتها من التلف والعدوى.
وبالتالي، يمكن أن يتراكم شمع الأذن ويتسبب بمشاكل إذا كان لدى الأشخاص قنوات ضيقة في الأذن أو أنّ قنوات الأذن تتشكل بزاوية تبطئ مرور الشمع الطبيعي عبر قناة الأذن. ويمكن التحكم بمنع تراكم شمع الأذن عبر إتباع النصائح التالية:
قطرات الأذن
يمكن التخلص من شمع الأذن الزائد بسهولة بإستخدام قطرات الأذن المصممة لتخفيف وتليين الشمع. ويمكن للقطرات التي تحتوي على بيكربونات الصوديوم أو كلوريد الصوديوم أن تساعد أيضا في تخفيف شمع الأذن، وتقوم هذه القطرات بكسر شمع الأذن إلى قطع أصغر، مما يجعل من السهل إزالتها.
زيت الزيتون
يمكن إستخدام قطرات أذن زيت الزيتون كعلاج شمع الأذن، وعند وضعه في الأذن يمتص زيت الزيتون الشمع المتصلب ويخففه، مما يجعل من السهل التدفق في قناة الأذن.و
شفط شمع الأذن
يساعد شفط شمع الأذن شفطا لطيفا على تنظيف الأذن من خلال إدخال جهاز صغير يتم إدخاله في قناة الأذن ثم يستخدم لإزالة الانسداد.
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