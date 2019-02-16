بالفيديو.. "لو بتحبها ألبس زيها".. تحدى يثير رواد السوشيال ميديا

سادت حالة من السخرية على السوشيال ميديا، عقب انتشار صور تحدى تبديل ملابس الرجل مع زوجته، كنوع من التعبير على الحب، تزامنًا مع عيد الحب "الفلانتين".

ترجع الصور التى تداولها السوشيال ميديا إلى تحدى "COUPLE CLOTHES SWAP CHALLENGE"، والذى لقى انتشارًا فى الدول الغربية ودول آسيا، ويقوم من خلاله الزوجان بتبديل ملابسهما مع بعضهما، ليرتدى الرجل زى النساء والعكس، مما يخلق نوعًا من الضحك والفكاهة.

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ويظهر فى الفيديوهات المتداولة عبر انستجرام، قيام الأزواج والأطفال بتبادل الملابس وأداء بعض الحركات الراقصة على صوت الأغانى، ليطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر أسمًا جديدًا على ذلك التحدى "لو بتحبها ألبس زيها"، ليواجه حملة من السخرية ورفض تطبيقه فى مصر والدول العربية، فيما يتنافى مع القيم والعادات والتقاليد.

وكان قد شارك المصريون فى العديد من التحديات العام الماضى بعد انتشارها فى الدول الغربية، والتى من بينها تحدى كيكى وBird Box ، بالإضافة إلى تحدى10 years challenge ، حيث يقوم الفرد بنشر صورة له منذ عشر سنوات بجوار صورة أخرى حديثة.