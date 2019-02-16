شكرا لقرائتكم خبر عن 15 % التصحيح السعري في إيجارات المساحات المكتبية في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أفاد خبراء وعاملون في القطاع العقاري في أبوظبي، أنّ إيجارات المساحات المكتبية قد شهدت تصحيحاً ملحوظاً بنسبة تتراوح بين 5-15% في العام الماضي، بينما حافظت بعض المناطق المهمة مثل كورنيش أبوظبي وجزيرة المارية على مستوى الإيجارات السابق، موضحين أن الأسعار الراهنة مشجعة للشركات للانتقال إلى المباني الجديدة، أو الاستفادة من القيمة الإيجارية الراهنة لاستئجار مساحات أكبر وأوسع واستيعاب عدد أكبر من الموظفين، بينما تتجه شركات أخرى للانتقال إلى مساحات مكتبية بنفس المساحة ولكن بإيجارات أقل لتوفير التكاليف والمصاريف.

تتجه الشركات والمؤسسات نحو الاستئجار في المباني المكتبية التي تتوفر بها خدمات متعددة مثل مواقف السيارات أسفل المباني، للابتعاد عن مناطق الازدحام والاكتظاظ المروري، إلى جانب وجود مرافق مثل أندية صحية ومطاعم ووجود عناصر من الأمن في مداخل المباني الجديدة وغيرها.

استقرار الطلب

يقول عبد الرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: نلاحظ حدوث استقرار في الطلب على المساحات المكتبية في أبوظبي في ظل توفر العرض، الأمر الذي ساعد على حدوث تصحيح سعري في القيمة الإيجارية السنوية وصل إلى 15% في العام الماضي، حيث عمد الكثير من الملاك إلى تعديل القيمة الإيجارية للمحافظة على المستأجرين، وجذب مزيد من المستأجرين بدلاً من الذين خرجوا من المباني التي يملكونها أو يديرونها.

وأضاف العفيفي: في السابق كانت المساحات المكتبية تتوفر في الطابق الأرضي وطوابق الميزانين، إلاّ أنه ومع ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية في السنوات الماضية توجهت شركات عقارية وملاك عقارات إلى إطلاق مبانٍ مكتبية بالكامل من الطابق الأول وحتى الطابق الأخير، وذلك لتلبية الطلب على المساحات المكتبية، الأمر الذي ساعد على توفير مساحات مكتبية بشكل وفير فاق الطلب، مما كان له تأثيرات على القيمة الإيجارية في السنوات اللاحقة.

وذكر العفيفي، أن عوامل الموقع وحداثة المبنى والخدمات الموجودة تؤثر في قيمة إيجار المساحات المكتبية التي تتراوح داخل أبوظبي بين 800 درهم إلى 1200 درهم للمتر المربع.

البحث عن المساحات

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ومن جهته يقول مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون» للاستشارات والاستثمار العقاري: إن إيجارات المساحات المكتبية مقرونة بشكل جزئي بالوضع الاقتصادي، خاصة أن الإيجارات تمثل جزءاً من تكاليف أي نشاط اقتصادي أو تجاري، وأن تصحيح إيجارات المكاتب يشكل فرصة مهمة لزيادة الطلب عليها، حيث يحفز هذا الأمر الشركات على البحث عن مساحات إيجارية بقيمة أقل لتخفيض النفقات، بينما تنشأ الأعمال الجديدة في الوقت الراهن بمساحات مكتبية أصغر أو مشتركة وذلك توفيراً لأي مصاريف أو تكاليف على المدى المتوسط أو البعيد.

وأضاف العور: نلاحظ أن هنالك تغيراً في نوعية الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الشركات، مما يلزمه مساحات محددة للمكاتب دون التوسع بها حفاظاً على السيولة والموارد.

وذكر أن إيجارات المساحات المكتبية في المناطق الحرة تعتبر جيدة ومناسبة في ظل إمكانية ممارسة العمل من خلال مكتب صغير أو طاولة دون الحاجة لمساحة كبيرة تكبد مصاريف مرتفعة.

وأوضح أن تصحيح قيمة إيجارات المكاتب، قد يسهم في تنشيط الحركة العقارية للبحث عن مساحات مكتبية بقيمة أقل توفيراً للتكاليف أو الاستفادة من القيمة الإيجارية الحالية للانتقال إلى مكاتب بمساحة أوسع تستوعب نمو أعمال الشركات والمؤسسات.

توجه الشركات

يقول عبد الرحمن الشيباني رئيس شركة منابع العقارية: إن الطلب على المساحات المكتبية مستمر ومتواصل، ولكن هناك توجهاً للشركات في اختيار المساحات التي تناسبها، حيث إن بعض الشركات الصغيرة تسعى للتوسع عبر مساحة أكبر وبنفس القيمة الإيجارية السابقة، بينما تعمد شركات أخرى إلى الانتقال لمساحات أقل تكلفة لتخفيض النفقات وتقليل المصاريف، بينما تعمد شركات أخرى للتوسع حسب احتياجاتها لزيادة أعداد الموظفين أو زيادة حجم أعمالها وأنشطتها.

وأضاف الشيباني: لاحظنا أن نسبة تصحيح الإيجارات في المساحات المكتبية قد تراوح بين 5-10% في العام الماضي، الأمر الذي كان له تأثير إيجابي على الشركات والمؤسسات التي وفرت الكثير من التكاليف، بينما شجع هذا الأمر عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال لإطلاق أعمالهم من أبوظبي بسبب القيمة الإيجارية المقبولة والمعتدلة.

ولفت إلى أن حجم أعمال الشركة وطبيعة نشاطها، يحدد نوع العقار الذي تبحث عنه والمكان المفضل لها لممارسة أعمالها وأنشطتها، حيث تركز شركات على اختبار مساحات أوسع.