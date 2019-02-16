«دبي ميراكل جاردن» ضمن أفضل الحدائق الحديثة في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار المؤلف كريستوفر وودز، حديقة «دبي ميراكل جاردن» للزهور، ضمن أفضل 50 حديقة حديثة على مستوى العالم تستحق الزيارة، لروعة تصميمها وأجوائها وتنوّع أزهارها، وذلك في كتابه «جاردن لَست».

نشرت «فاينانشال تايمز» أمس، تقريراً حول الكتاب الذي يسلط الضوء على أجمل الحدائق في العالم. ويتحدث وودز في كتابه عن تنوع الزهور في «ميراكل جاردن»، ويشير إلى وجود نباتات مهمة بينها «الجرنوقي»، و«التبجية» أو «البيتونيا».

ويعتبر وودز من أهم الكتّاب المهتمين بأمور البستنة، وعمل على مدى عقدين في حديقة «شانتيلير» بولاية بنسلفانيا الأمريكية، إلى جانب عدد من الحدائق العامة منها، «سانتا باربرا» النباتية بولاية كاليفورنيا.