فعاليات معرضي الدفاع «ايدكس» و«نافدكس» تنطلق في أبوظبي غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق، غداً الأحد في العاصمة أبوظبي، فعاليات معرضي الدفاع الدوليين «ايدكس 2019»، و«نافدكس 2019» في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض» وتستمر لمدة خمسة أيام، ويتضمن حفل الافتتاح، صباح غد، والذي سيشهد حضور كبار الشخصيات، عروضاً بحرية وبرية وجوية، تشارك فيها كافة القطاعات المعنية.

وبفضل الرعاية والدعم الكبيرين من القيادة الحكيمة، منذ انطلاقته في عام 1993، والدور الكبير الذي قام به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ مكانة «ايدكس»، أصبح المعرض أحد أبرز المعارض الدفاعية على مستوى العالم، ومن أكبر معارض الدفاع البري والبحري والتخصصات العسكرية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

دعم القوات المسلحة

وحرصت القوات المسلحة، بالتعاون مع الجهات المعنية، منذ انطلاقة معرض «ايدكس» على توفير كافة الإمكانات؛ لدعم وإنجاح المعرض، ولا شك أن تميزه منذ بداياته الأولى، واستمرار هذا التفوق والتميز في كل دورة من دوراته، إنما يرجع في المقام الأول للرعاية الكريمة، والدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويأتي هذا الحرص من قيادتنا الرشيدة على إقامة معرض «ايدكس» وغيره من المعارض العسكرية، من منطلق الاهتمام بنقل المعرفة العسكرية لقواتنا المسلحة.

وتتزامن الدورة الحالية مع «اليوبيل الفضي» لمعرض «ايدكس»، وحرصت اللجنة المنظمة على إقامة متحف خاص في المعرض؛ بمناسبة «اليوبيل الفضي» للمعرض؛ إذ يحكي المتحف قصة نجاح «ايدكس» منذ انطلاقته الأولى في عام 1993، وسيتم من خلال المتحف، استعراض التطور التاريخي للمعرض منذ أولى دوراته، كما سيتم عرض العديد من المواد الفلمية، والصور الخاصة بدوراته المختلفة.

وتضاعف عدد الشركات المشاركة بالمعرض بنسبة 400 في المئة منذ عام 1993، في حين ازداد عدد الدول المشاركة بنسبة 250 في المئة خلال نفس الفترة، كما ارتفع عدد الزوار بنسبة 500 في المئة من جميع أنحاء العالم، أما المساحات الكلية المخصصة للعروض، فقد ارتفعت بنسبة 900 في المئة، مقارنة مع الدورة الأولى للمعرض، وارتفعت المساحة الكلية للمعرضين بنسبة 26 في المئة، لتصل إلى 168 ألف متربع مربع، مقارنة مع 133 ألف متر مربع في عام 2017، كما ارتفع عدد الشركات العارضة بنسبة 6 في المئة، ليصل إلى 1310 شركات، مقارنة مع 1235 شركة في الدورة السابقة؛ حيث تمثل الشركات الدولية ما نسبته 85 في المئة من عدد الشركات الكلي، في حين وصل عدد الشركات المحلية العارضة إلى 170 شركة، وتمثل ما نسبته 15 في المئة من المجموع الكلي للعارضين.

أعداد الدول

إلى ذلك، ارتفعت أعداد الدول المشاركة بنسبة 9 في المئة، لتصل إلى 62 دولة، مقارنة مع 57 دولة في دورة عام 2017، كما ارتفعت أعداد الأجنحة الوطنية المشاركة بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 33 جناحاً، مقارنة مع 28 جناحاً في الدورة الماضية.

وبلغ إجمالي الصفقات، التي أبرمت في دورات «ايدكس» منذ عام 2007 وحتى دورة 2017 أكثر من 86 ملياراً و900 مليون درهم تم الإعلان عنها خلال فعاليات دورات «ايدكس» السابقة، بواقع ملياري درهم في دورة 2007، و18,4 مليار درهم في دورة 2009، ونحو 14،5 مليار درهم في دورة 2011، ونحو 14 مليار درهم في دورة 2013، ونحو 18,3 مليار درهم في دورة 2015، و19,7 مليار درهم في دورة 2017.

ومنذ انطلاق الدورة الأولى للمعرض، والقوات المسلحة تقدم دعمها ل«ايدكس»؛ من خلال كوادرها المتخصصة في لجان التحضير والتنظيم والدعم اللوجستي؛ حيث لم تكتف بأن تكون من المؤسسين الأوائل؛ بل ظلت تواصل الدعم والمشاركة عبر السنوات حتى وصل «ايدكس» إلى ما هو عليه الآن من سمعة عالمية، بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والمحلية.

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فالكو.. طائرة متطورة

تعرض شركة ليوناردو في «ايدكس» طائرة متطورة، ذات استخدامات متعددة، وهي الطائرة «فالكو»، المُسيّرة التكتيكية؛ حيث تقوم بتزويد مراكز القيادة والسيطرة بصورة تشغيلية شاملة، وبنقل حي ومباشر، كما أنها تقوم بدمج مجموعة كبيرة من الحمولات لمجموعة واسعة من المهام؛ لزيادة الوعي بالمواقف؛ من أجل اتخاذ القرارات المهمة.

وتحتوي الطائرة على رادار مراقبة من نوع «جابيانو»، إضافة إلى برج مجهز بمستشعرات كهروضوئية، وهي مزودة أيضاً بنظام «سكاي ستار»؛ لتمكين تخطيط المهام والمراجعة، وفحص الأنظمة قبل الطيران، وإدارة المهام، وإعادة برمجة خطة الطيران.

اكتمال وصول السفن

يكتمل، اليوم السبت، وصول السفن والفرقاطات البحرية العسكرية من مختلف دول العالم؛ للمشاركة في معرض الدفاع البحري «نافدكس 2019»؛ حيث تشارك في المعرض 20 قطعة عسكرية بحرية من 15دولة، وستتواجد السفن المشاركة في الرصيف البحري، المقابل ل«مركز أبوظبي الوطني للمعارض»، بينما تتواجد الفرقاطات العسكرية في الرصيف البحري في «ميناء زايد» في أبوظبي.

وقد ارتفعت المساحات المخصصة للعروض في معرض الدفاع البحري (نافدكس 2019)، بنسبة 52 في المئة.

مؤتمر الدفاع الدولي

تختتم، اليوم، فعاليات معرض الدفاع الدولي، المقام في قصر الإمارات في أبوظبي؛ حيث يلقي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، الكلمة الرئيسية، التي تتركز حول الأمن والاستقرار في عصر الثورة الصناعية الرابعة. وتقدم سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، عرضاً عن دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في ظل الثورة الصناعية الرابعة.