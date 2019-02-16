عملية واسعة لفك الحصار الحوثي عن حجور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات



أطلق الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية، عملية لفك الحصار عن منطقة حجور في محافظة حجة. وحسب موقع «سبتمبر نت» الإخباري، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، فقد بدأت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي، أمس، بتنفيذ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة من سيطرة الميليشيات الحوثي، في حين قتل 25 من عناصر الميليشيات وأسر 6 في هجوم فاشل على منطقة حجور.

ونقل الموقع عن مصدر قيادي رفيع في ألوية العروبة، أن قوات كبيرة من ألوية العروبة بدأت الجمعة، بالتحرك، لحسم المعركة مع ميليشيات الحوثي في حجة. وأضاف أن الدفع بهذه القوات يأتي لتعزيز قوات الجيش الوطني في حجة، وفكّ الحصار عن أبناء حجور، الذين تحاصرهم ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وبيّن أن من مهام هذه القوات، التقدم باتجاه محافظة الحديدة وتحرير مديرياتها الشمالية المحاذية لمحافظة حجة، بدءاً من منفذ الخرج وصولاً إلى ميناء الحديدة.

في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ثلاث غارات جوية استهدفت تجمعات لعناصر الميليشيات الانقلابية وآلياتها في مناطق مديرية كشر بحجة، وأسفرت الغارات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات.

وفي الأثناء، تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، من تحرير مواقع جديدة في مديرية الحشاء غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وحررت قوات الجيش موقع «الحديدة» غربي قرية حوشب، وقرية نجد المكلة بمنطقة الأحذوف، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز الميليشيات التي لاذت بالفرار.

وأسفرت المعارك عن مصرع أربعة من عناصر الميليشيات الانقلابية، وجرح خمسة آخرين. وفجرت الميليشيات أثناء المعارك جسر الزقماء، وعدداً من عبّارات تصريف المياه، في محاولة فاشلة منها لإعاقة تقدم أبطال الجيش الوطني.