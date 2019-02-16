20 مصاباً برصاص الاحتلال في غزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله:”الخليج 365”، وكالات



تواصلت المسيرات السلمية والاحتجاجية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضد ممارسات وانتهاكات الاحتلال «الإسرائيلي»، مما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما اعتقل الاحتلال 6 فلسطينيين من الضفة، في حين اقتحم 50 مستوطناً ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس، وتجولوا فيها بحماية شرطة الاحتلال.

وأصيب 20 متظاهراً، أمس الجمعة، إثر إطلاق قوات الاحتلال «الإسرائيلي» الرصاص وقنابل الغاز تجاه المشاركين في فعاليات الجمعة ال47 من مسيرات العودة وكسر الحصار، حسب ما أفادت به وزارة الصحة في غزة.

وذكرت الوزارة أن الطواقم الطبية في مستشفى «شهداء الأقصى»، أجرت تدخلاتها الطبية لإنقاذ حياة طفل أصيب برصاص قوات الاحتلال، في الصدر، شرقي البريج.

وكانت الجماهير الفلسطينية توافدت إلى مخيمات العودة شرقي قطاع غزة، للمشاركة في الفعاليات التي تنظم تحت عنوان: «غزة.. عصية على الانفصال والانكسار».

وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين السلميين شرقي بلدة خزاعة، جنوبي قطاع غزة، وشرقي مدينة غزة، كما أشعل الشبان عدداً من الإطارات المطاطية بمنطقة أبو صفية شرقي جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية، إن قيادة الجيش «الإسرائيلي» أعطت الضوء الأخضر للجنود بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود القطاع. وأضافت أن قيادة الجيش سمحت بإطلاق النار مباشرة على الجزء العلوي لأي مواطن فلسطيني يحاول الاقتراب من السياج، أو يحاول إلقاء عبوات على الجنود.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مصر، والجهات الدولية إلى متابعة جهودها للضغط على الاحتلال ليستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني، محذرة من أن لغة التصعيد ستكون اللغة المناسبة للرد على خروق وسياسات الاحتلال.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق شديد، خلال قمع قوات الاحتلال، مسيرة قرية بلعين الأسبوعية التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، من وسط القرية الواقعة قرب رام الله بالضفة، باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون في الجهة الجنوبية منها.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الصوتية، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين من أهالي القرية، ونشطاء سلام، ومتضامنين أجانب، مما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وجدد أهالي قرية كفر قدوم شرقي محافظة قلقيلية عبر مسيرتهم الأسبوعية المناهضة للاستيطان دعمهم وتأييدهم لجهود القيادة الدبلوماسية التي يقودها الرئيس محمود عباس في كافة المحافل لإفشال «صفقة القرن»، وكل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن المئات من أبناء القرية خرجوا في مسيرتهم الأسبوعية التي تخللها زجل شعبي وطني، وصولاً إلى شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاماً، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال نصبت كمائن بين أشجار الزيتون لاعتقال الشبان، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وجرح مواطنان برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في قرية عوريف جنوبي نابلس، عقب صلاة الجمعة. وأشارت مصادر رسمية في القرية إلى إصابة اثنين بالرصاص الحي، هما: فرحان نجم شحادة، وأصيب بعيار حي في القدم، ويوسف علي واصف شحادة، وأصيب بعيار حي في الظهر.