التظاهرات تتواصل وانقطاع الكهرباء في عموم السودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندلعت تظاهرات جديدة عقب صلاة الجمعة، أمس، في عدة أحياء في العاصمة، وذلك استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين، فيما كشف تحقيق للأمم المتحدة نُشر أمس أن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات ما زالت منتشرة في المناطق الشمالية بجنوب السودان.

وشهدت أحياء ودنوباوي وبيت المال والثورات في أم درمان، وفي الخرطوم وبحري تظاهرات استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقها.

أما في بقية مدن السودان فقد خرج مواطنو مدينة خشم القربة عقب الصلاة في تظاهرات ضخمة وللأسبوع الثالث على التوالي واتجهوا صوب مكاتب جهاز الأمن بالولاية مطالبين فيها بالقصاص من قتلة المعلم أحمد الخير كما هتفوا بسقوط النظام، وفي ولاية الجزيرة بوسط السودان خرج مواطنو طيبة الشيخ القرشي في تظاهرات هتفوا فيها بسقوط النظام.وانقطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء السودان مساء أمس.

وقالت وزارة الكهرباء، إن مركز التحكم القومي أكد حدوث إطفاء كامل في الشبكة ونوهت إلى أن المهندسون والفنيون بدأوا في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة بصورة تدريجية.وأصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير بياناً أعلنت فيه جدول التظاهرات للأسبوع الجاري قالت أن اليوم السبت سيشهد تظاهرات ليلية،فيما سيتم غداً الأحد تسيير موكب مركزي في الخرطوم بحري.وقال مراسل «سكاي نيوز عربية»: إن عدد قتلى التظاهرات، التي اندلعت منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي، ارتفع إلى 32 قتيلا،بحسب إحصاءات حكومية، مشيراً الى وفاة شرطي متأثراً بجراحه في مظاهرات الخميس بمنطقة الصحافة جنوبي الخرطوم.

من جهة أخرى، كشف تحقيق للأمم المتحدة نُشر أمس أن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات في سن لا تتجاوز الثامنة ما زالت منتشرة في المناطق الشمالية بجنوب السودان على الرغم من إبرام اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سبتمبر الماضي.

ورصد تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 175 حالة معظمها اغتصاب دام لساعات على أيدي أشخاص يرتدون ملابس قوات الأمن ومسلحين بين سبتمبر وديسمبر من العام الماضي.

وقالت ميشيل باشيليه المفوضة الأممية لحقوق الإنسان في بيان: إن جرائم الاغتصاب والاغتصاب الجماعي في ولاية الوحدة استمرت في العام الحالي، حيث يظن الجناة على ما يبدو أنهم يستطيعون الإفلات من العقاب.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود : إنها عالجت 125 امرأة وفتاة في نوفمبر الماضي تعرضن على ما يبدو لاغتصاب أو اغتصاب جماعي على مدى أكثر من عشرة أيام.وقالت : إن تقارير تقول إن معظم الجناة أفراد في جماعات مسلحة من الشبان وعناصر من قوات موالية لتعبان دينج النائب الأول للرئيس.

وقال مسؤول حكومي كبير في جوبا : إن التقرير غير واقعي واتهم منظمات غير حكومية باستغلاله لجمع أموال. (وكالات)