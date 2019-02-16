شكرا لقرائتكم خبر عن عذب الكلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لغتنا العربية، يُسر لا عسر فيها، تتميز بجماليات لا حدود لها ومفردات عذبة تخاطب العقل والوجدان لتمتع القارئ والمستمع، تحرك الخيال لتحلق به في سماء الفكر المفتوحة على فضاءات مرصعة بدرر الفكر والمعرفة. وإيمانا من ”الخليج 365” بدور اللغة العربية الرئيسي في بناء ذائقة ثقافية رفيعة، نبدأ في نشر زاوية أسبوعية جديدة تضيء على بعض أسرار لغة الضاد الساحرة.

في رحاب أم اللغات

في بلاغةِ لُغتِنا: الكنايةُ، وهي تعبيرٌ أُريدَ به غيرُ معناهُ الذي وُضعَ لهُ، معَ جوازِ إرادةِ المَعْنى الأصلي، لِعَدمِ وجودِ قرينةٍ مانعَةٍ منْ إرادتِهِ، وهي أنواعُ عدّة، منها قولُ الخَنساءِ، تصفُ أخاها:

طويلُ النِّجادِ رفيعُ العِمادِ

كَثيرُ الرَّمادِ إذا ما شَتا

فطولُ النِّجادِ، وهي حَمائلُ السَّيْف، يَعْني أنّهُ طويلُ القامة. ورِفعةُ عِمادِ البيتِ، تَعني أنّهُ من الزُّعَماء. وكثرةُ الرّمادِ تَعني أنَّ الضيوفَ كُثُر، وهي دلالةٌ على الكَرَمِ.

وقول المتنبّي:

أنا الذي نَظَرَ الأَعْمى إلى أَدَبي

وأَسْمَعَتْ كَلِماتي مَنْ بِهِ صَمَمُ

يفخرُ ببلاغة نظمهِ، وفصاحة معانيه، ويكنّي عن ذلك، برؤيةِ الأعمى لها، وسماعِ الأَصَمّ.

درر النّظم والنّثر

من كتاب «البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي:

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عَدا كلبٌ خلفَ غَزالٍ، فقالَ له الغَزالُ: إنّك لا تَلْحَقُني. قالَ: لِمَ ؟ قالَ: لأنّي أَعْدو لنَفْسي، وأنْتَ تَعْدو لصاحبِكَ.

قلتُ لأبي النّفيس الرّياضي: كيفَ رأيتَ الدَّهْرَ؟ قال: وَهوباً لِمَا سَلَبْ، سَلوباً لِما وَهبْ، كالصَّبيِّ إذا لَعِبْ.

قال فيلسوفٌ: لتكنْ عِنايتُك بِحُسْنِ استماعِ ما تَفْهَمُهُ، في وزنِ عِنايتكَ بِحُسْن ِاسْتِعمالِ ما تَكْسِبُه.

قيلَ لفَيلسوفٍ: ما الكُلْفَةُ ؟ قال: طلَبُكَ ما لا يُواتيكَ، ونَظَرُكَ فيما لا يَعْنيكَ.

نَظَرَ رجُلٌ إلى فَيْلسوفٍ فقالَ لهُ: ما أَشَدَّ فَقْركَ! فقالَ له: لو عَلِمْتَ ما الفقرُ لَشغَلكَ الهَمُّ لِنَفْسِكَ عن الغمَّ لي.

قالَ ابنُ عُيَيْنةَ: إذا كانتْ حَياتي حَياةَ سَفيهٍ، ومَوْتي مَوْتَ جَاهِلٍ، فما يُغْني عنيّ ما جَمَعْتُ مِنْ طَراِئفِ الحُكَماء.

من أسرار العربية

في العَيْنَيْن: حَلاوةُ، وفي الأَنْفِ: جمالُ، وفي الفم: مَلاحَة. الفرق بين المُخْتَال والفَخُور، المُختالُ: في هَيْئَته والفَخَور: في قولِهِ. الغُدْوةُ: أوّلُ النّهار، والرَّوْحة: آخرُهُ، والدُّلْجَةُ: آخرُ الليل. الغَسَقُ: أوَّلُ اللَّيْلِ. الْوَسْمِيُّ: أوَّلُ المَطرِ. البَارِضُ: أوَّلُ النَّبْتِ. اللِّبَأُ: أوَّلُ اللَّبنِ. السُّلافُ: أوَّلُ العَصِيرِ. البَاكُورَةُ: أوَّلُ الفَاكِهَة. البِكْرُ: أوَّلُ الْوَلَدِ. الطَّلِيعَةُ: أوَّلُ الجَيْشِ. النّهَلُ: أوَّلُ الشُرْب. النَّشْوَةُ: أوَّلُ السُّكْرِ. الوَخْطُ: أوَّلُ الشَّيْبِ. النُّعَاسُ: أوَّلُ النَّوْم. الزُّلَفُ: أولى سَاعَاتِ اللَّيْلِ، وَاحِدَتُهَا زُلْفَة. الرَّسُّ: البِئْرُ الكَبِيرَةُ. القُلّةُ: الجَرَّةُ الكَبيرةُ. الشَّاهِينُ: الميزانُ الكَبِيرُ. الخِنْجَرُ: السِّكِّينُ الكَبِيرُ.

هفوة وتصويب

يقولُ بعضُهم: «قرأتُ قصصَ ورواياتِ فلانٌ»، والصوابُ: قرأتُ قصصَ فُلانٍ ورواياتِه، لأنّ القاعدةَ، هي الفصلُ بينَ المُضاف والمُضاف إليه. ويقولون: «الأمرُ بَسيط»، بمعنى أنه ليس صعباً، والصوابُ: «الأمرُ سَهْلٌ أو يَسيرٌ»، لأنّ «بسيط» معناها: مُمتَدٌّ ومُتّسِعٌ، تقول: أرضٌ بَسيطةٌ، ومكانٌ بسيط. وهي على وزن فَعيل مثل: عَميق وفسيح. ويقول آخرون «أصِبْتُ بنَزيف»، والصوابُ: أُصبتُ بنَزْفٍ، لأن «النزيف» هو الذي سال منه الدم، فهو نازف ونزيف ومنزوف، أي اسم مفعول.

طرائف أدبية

كان رجلٌ في دارٍ بأجرةٍ، وكانَ خشبُ السّقف قديماً بالياً، فكان يتَفرقعُ كثيراً، فلمّا جاءَ صاحبُ الدّارِ يطالبُهُ بالأجرةِ، قال له: أصْلِحْ هذا السقفَ، فإنه يتفرقَعُ قال: لا تخّفْ، ولا بأسَ عليك، فإنّه يسبّحُ اللهَ، فقالَ له: أَخشى أنْ تُدْرِكَهُ الخَشْيةُ فَيَسْجُد.

وقف حسودٌ وبخيلٌ بينَ يَدَيْ أحَدِ المُلوك، فقال لهما: تَمنّيا منّي ما تريدان، فإنّي سأُعطي الثاني ضَعْفَ ما يطلبُهُ الأولُ. فصارَ الواحدُ منهما يقولُ للآخَرِ أنتَ أولاً، فتشاجرا طويلاً، وكانَ كلٌّ منهما يَخْشى أن يتمنّى أولاً، لئلّا يُصيبَ الآخرُ ضعفَ ما يُصيبُه. فقالَ الملك: إنْ لم تَفعلا ما آمُرُكما قطعتُ رأسَيْكُما. فقالَ الحسودُ: يا مولايَ اقلَعْ إحدى عينيَّ.