مؤتمر ميونيخ يدعو لإنهاء النزاعات والأزمات في أوروبا والعالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس الجمعة، في ألمانيا، أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعد أهم ملتقى لخبراء السياسة الأمنية على مستوى العالم بمشاركة 30 رئيس حكومة ودولة و90 وزيراً للدفاع والخارجية.

ودعا ولفجانج ايشينجر رئيس المؤتمر الجميع للاستماع إلى صوت العقل لتوفير الإرادة السياسية اللازمة لحل وتسوية النزاعات سواء في أوروبا أو خارجها. وحذر من سباق التسلح وتزايد الجريمة المنظمة، داعياً إلى العمل على حلها من خلال التعاون، مشيراً إلى أن المؤتمر سيبحث في مستقبل ودور أوروبا التي يتعين عليها القيام بخطوات لدرء المخاطر والتأثير في التطورات العالمية.

والتقى وزراء دفاع دول التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش»، على هامش المؤتمر لمناقشة كيفية تنظيم صفوفهم بعد أن يتم طرد التنظيم من آخر جيب لهم في سوريا وانسحاب القوات الأمريكية من هناك. وقال وزير الدفاع الأمريكي المؤقت، باتريك شاناهان، إنه يتعين مواصلة مهمة تحالف مكافحة داعش حتى هزيمة التنظيم. وذكر شاناهان أن أفغانستان والفلبين ومنطقة الساحل من المناطق التي يتعين على الشركاء نقل خبراتهم إليها في مكافحة داعش، مضيفاً أنه حتى عقب سحب القوات الأمريكية من سوريا، ستترك بلاده إمكانياتها في مكافحة التنظيم في المنطقة وستواصل دعم شركاء محليين.

ومن جانبها، قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين إن هناك اتفاقاً عريضاً على أن مكافحة تنظيم داعش لم تنته بعد، حتى إذا صار التنظيم في سوريا والعراق مفككاً، وقالت: «لكن من الضروري الإشارة إلى أن التنظيم يغير وجهه حالياً ويتخفى لتأسيس شبكات مع جماعات إرهابية أخرى».

وأكدت الوزيرة أهمية تقديم المساعدة في العراق لإعادة إعمار البلاد، مضيفة أنه يمكن تقديم هذه المساعدة في سوريا أيضاً عندما يكون هناك وضوح سياسي وعندما تتمكن كافة الفئات، التي ليس لديها صلة بالإرهاب، من العودة في أمان إلى وطنها.

كما تتصدر التوترات الأمنية العالمية أجندة المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام. وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يانس ستولتنبرغ، أنه سيجري محادثاتٍ مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال المؤتمر، سعياً لإنقاذ معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى.

ووفقاً لخبراء أمنيين، فإن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ومن معاهدة القوى النووية المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا، إضافة إلى تصاعد التوتر بين حلف شمال الأطلسي وموسكو، وكذلك الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة، تعتبر بمثابة ملفات شائكة تتصدر أجندة مؤتمر هذا العام.

ويحذر البرنامج الرسمي للمؤتمر الأمني لهذا العام، من حقبة جديدة تهدد العالم بسبب التنافس المحموم بين القوى العظمى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، ومما يصفه بالفراغ القيادي في الغرب، ليبدو أن دعوة العام الماضي من ميونيخ للعالم بالابتعاد عن حافة الهاوية قد تلاشت إلى حد كبير. (وكالات)