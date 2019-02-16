"محركات البحث".. مراكز استعلامات عنكبوتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: إبراهيم باهو

لم يعد بإمكاننا التفكير في الاستغناء عن الشبكة العنكبوتية؛ إذ أصبحت هذه الخدمة العبقرية، تربطنا بكل أنحاء العالم من جهة، وتتحكم في الكثير من مناحي حياتنا من جهة أخرى؛ لكن ربما لا يعلم الكثيرون بأن هذا الابتكار المذهل، لا يمكن الوصول إلى معظم بياناته الضخمة، التي تتزايد في كل جزء من الثانية بمقدار هائل، من دون «محركات البحث»، التي يعدها الكثيرون عصب الحياة على الإنترنت؛ إذ تعمل على مساعدتنا في العثور على ما نريده من معلومات في ثوان معدودة من دون الحاجة إلى معرفة الموقع الإلكتروني أو الصورة أو أي معلومة أخرى؛ وذلك باستخدام كلمات رئيسية بسيطة.

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عُرفت محركات البحث في عام 1982؛ إذ كان هناك المحرك الذي يُدعى «who is»؛ حيث كان يستخدم ضمن الشبكة البسيطة، التي كانت تربط بعض مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية. وأول محرك بحث متقدم، ظهر في عام 1990، وأنشأه طلاب في جامعة ماكجيل في مونتريال بكندا، وعُرف باسم «أرشي»؛ وهي كلمة مشتقة من «Archie» باللغة الإنجليزية؛ لكن من دون حرف «V»، وكان يحمل تلقائياً قائمة بكل الملفات المتوافرة على كل موقع في الشبكة، وكان البحث يتم من خلال هذه القائمة بأسماء الملفات.

وفي عام 1991 أنشأ طلاب أمريكيون من جامعتي نيفادا ويوتا، محركي بحث؛ هما: «فيرونيكا» و«جاجهيد»، وكان كل واحد منهما يعمل على نظام ملفات «الجوفر»؛ لتخزين عناوين الصفحات والمستندات النصية، أي أنه يختلف عن «أرشي»، الذي كان يختص فقط بالمستندات النصية، والتي كانت تخزن على شكل نص عادي من دون وجود أي ارتباطات فيها أو صور أو أي مرفقات أخرى. وفى عام 1993 ابتكر طلاب من معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا» بأمريكا محركاً كان له القدرة على البحث في كل المواقع المتصلة بالإنترنت، وليس فقط أسماء الملفات كما في «أرشي».

وجاءت القفزة الكبيرة في تاريخ محركات البحث في عام 1994 مع المحرك «ويب كراولار»، الذي ابتكره الأمريكي براين بينكرتون من جامعة واشنطن، ويعد أقدم محرك مازال يعمل على الإنترنت، وهو محرك «بحث وصفي» أي أنه يرسل استعلامات المستخدمين إلى العديد من محركات البحث الأخرى أو إلى قواعد البيانات، وكان هذا أول محرك في التاريخ أنشأ فهرساً لكل أسماء وأماكن المواقع على الشبكة، إلى أن جاء محرك البحث العملاق «جوجل» في 15 سبتمبر/‏أيلول 1997 وطوره العالمان الأمريكيان: لاري بايج وسيرجي برين. ويعد اليوم هذا المحرك الأكثر استخداماً في الشبكة العنكبوتية؛ إذ يتلقى 3.5 مليار استعلام بحث في اليوم الواحد.