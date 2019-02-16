«الهلال» توزع مساعدات غذائية على أهالي عسيلان بشبوة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية في عدة مناطق صحراوية بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، استمراراً للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها دولة الإمارات لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، ودعم احتياجاته الإنسانية والتنموية.

ووزع فريق الهلال، أمس، سلالاً غذائية - في إطار المرحلة الثانية من المساعدات في محافظة شبوة - على الأسر المعوزة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود في تلك المناطق استفاد منها 3050 فرداً.

وأعرب أهالي عسيلان عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية التي تساهم في التخفيف من معاناة الأسر وظروفهم الصعبة التي يعيشونها.(وام)