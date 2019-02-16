الإمارات التاسعة بين أكبر اقتصادات العالم في نصيب الفرد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت الإمارات في المتربة التاسعة عالمياً في تصنيف أكبر اقتصادات العالم في عام 2018 من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات صادرة عن مجلة «جلوبال فاينانس».

وبلغ نصيب الفرد في الإمارات من الناتج المحلي الإجمالي على أساس معدل القوة الشرائية 70.26 ألف دولار (258 ألف درهم)، وهو بين الأعلى في العالم.

وقالت المجلة، إن القاعدة الاقتصادية المتنوعة التي تتمتع بها الإمارات، خارج نطاق النفط والغاز الطبيعي، مكنتها من الاحتفاظ بمكانتها المرموقة كواحدة من أفضل الاقتصادات أداءً في منطقة الخليج العربي.

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وتتصدر الإمارات المنطقة من حيث أعمال تطوير البنى التحتية، مع وجود مشاريع ضخمة قيد الإنشاء بقيمة 155 مليار دولار (569 مليار درهم)، إضافة إلى مشاريع مستقبلية بقيمة 629 مليار دولار.

وينصبّ التركيز حالياً على مشاريع معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي، وهو أكبر حدث تستضيفه الإمارة على الإطلاق، والذي من المتوقع أن يجتذب نحو 25 مليون زائر.

وتستمر دولة الإمارات في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر بيئة تنظيمية وضريبية ملائمة للأعمال، ومن المتوقع أن يجتذب معرض إكسبو 2020 دبي استثمارات أجنبية تتراوح قيمتها بين 100 مليار دولار (3.67 مليار درهم) و150 مليار دولار (550.5 مليار درهم)، في قطاعات السياحة والعقارات والتعليم. وفي الوقت ذاته، تعكف حكومة البلاد على سن قانون جديد يهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين.

وفي خضم هذا المناخ المتفائل والإيجابي، لا تزال الإمارات، لا سيما سكان دبي، تتمتع بثروة كبيرة، حيث بلغ إجمالي الأصول (العقارات والنقد والأسهم والمصالح التجارية) التي يملكها الأفراد في البلاد ما يزيد على 700 مليار دولار، وهو الأعلى في المنطقة.