شكرا لقرائتكم خبر عن «أديك» .. المنصة الأولى بالمنطقة على صعيد الخدمات المتكاملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب

تعتبر شركة الإمارات للصناعات العسكرية «أديك» شريكاً استراتيجياً لآيدكس ونافدكس 2019، ويعتبر المعرض منصة مهمة ورائدة لعرض المستوى الرفيع والمتطور الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية العسكرية الإماراتية، وذلك بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً لهذه الصناعات.

وتعد «أديك» المنصة الأولى من نوعها في المنطقة على صعيد الخدمات العسكرية المتكاملة وخدمات التصنيع الوطني التي تقدمها داخل منشآت جرى تصميمها وفقاً لأحدث المعايير العالمية، وبأحدث التقنيات عالية الجودة، حيث تجمع الشركة مختلف القدرات والكفاءات في مجال الصناعات العسكرية في الدولة في إطار منصة موحدة متكاملة، وتندرج تحت مظلتها مجموعة من الشركات التي تعمل في مختلف جوانب الصناعات والخدمات العسكرية البرية والجوية والبحرية ومنها شركة أبوظبي لبناء السفن، والمركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة «أمروك» وبارج للذخائر، وأديك بيانات، وأكاديمية أديك، وأديك للصيانة البرية.

أبوظبي لبناء السفن

وتعتبر شركة أبوظبي لبناء السفن شركة متخصصة في مجالات بناء السفن وإصلاحها، ونظم إدارة السفن الحربية، والصيانة على امتداد دورة الحياة، وتطبق الشركة أحدث الحلول المتطورة وتقدم خدماتها لطيف واسع من السفن والوحدات البحرية، بما في ذلك السفن التجارية والمنصات البحرية، وخدمات الدعم البحري للجرافات وغيرها من زوارق العمل، بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها للسفن العسكرية، كما توفر منتجات وخدمات مبتكرة للقوات المسلحة الإقليمية، وسلطات الخدمات الساحلية، والأساطيل التجارية، وسفن قطاع النفط والغاز.

«أمروك»

يقدم مركز «أمروك» المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة، أفضل الخدمات الصناعية في مجال صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات العسكرية لمجموعة واسعة من هياكل ومحركات وقطع غيار وتحديثات الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ومنذ إطلاقه في عام 2010، يحرص مركز «أمروك» على توسيع نطاق الخدمات المقدمة لقطاع الطيران والارتقاء بإمكانياتها عالميا، وتأهيل كادر بشري من ذوي المهارات العالية، والاعتماد على التقنيات المبتكرة لتقديم أفضل الحلول المتعلقة بالصيانة والإصلاح والعمرة العسكرية.

بارج للذخائر

وتعتبر بارج للذخائر من الشركات الرائدة في تطوير الذخائر من خلال تقديم منتجات وخدمات حديثة ومتطورة للقوات المسلحة وقوات حفظ الأمن، بمعايير عالمية تضمن أمن وجودة منتجاتها، وتقدم الشركة خدمة التخلص الآمن من الذخائر المنتهية الصلاحية والراكدة بواسطة معمل التفكيك وتفريق المتفجرات ومعمل الصهر، حيث يتم العمل فيهما بعناية تامة لضمان أمن وسلامة العاملين ومنشآت العمل.

«أديك»

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كما تعتبر «أديك» من الشركات الرائدة في تصنيع المعدات الأصلية الأسلحة الخفيفة في المنطقة، وتتضمن قائمة المنتجات التي تمت صناعتها وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا مسدس كاركال عيار 9 ملم، والرشاش القصير عيار 9 ملم، بالنوع المدمج والقياسي والمدمج مع كاتم صوت، وثلاث منصات بنادق تكتيكية وثلاث منصات بنادق قناصة، وهذه الأسلحة تم تصميمها وتطويرها بالكامل من قبل الشركة بقدراتها الذاتية للاستخدام من قبل المدنيين والمحترفين من قوات إنفاذ القانون والعسكريين، وتقدم أديك كاركال الدعم الفني الكامل لصيانة وإصلاح أنظمة الأسلحة، وقياسها وفقا للمعايير المعترف بها دوليا مثل حلف الناتو و CIP ولتحقيق هذا قامت أديك كاركال باستقطاب الخبرات في مجال صناعة الأسلحة النارية، من التصميم إلى المصنع، من المبيعات إلى تدريب المشغلين، وذلك وفق ما جاء في «درع الوطن» في عددها الأخير والتي تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة.

أديك للبيانات

وتعد أديك للبيانات من الشركات الرائدة في تقديم حلول المسوحات الجغرافية ورسم الخرائط والمسح الفضائي والتصوير الجوي، وتقدم الشركة خدمات ومنتجات هامة للقطاع العسكري جنبا إلى جنب مع القطاع المدني الذي يتضمن العديد من العملاء التابعين للشركات الحكومية والخاصة معا، وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة المسح «الجوي والهيدروغرافي والمسح بالطائرات التي يتم التحكم بها عن بعد»، وعلم رسم الخرائط الورقية والرقمية والمتحركة، والجيوديسيا، بالإضافة إلى الاستعانة بصور من الأقمار الصناعية وتحسين جودتها والموزاييك، كما أنها تتيح خدمة بناء قاعدة أساسية للبيانات وتحليلها، وتوفر أيضا الحلول الاستشارية لتصبح بذلك مجموعة متكاملة للخدمات الجغرافية.

أكاديمية أديك

وتسعى أديك للخدمات التقنية لتوفير الخدمات التقنية في مجالات التكنولوجيا البحرية والنظم الجوية والميادين والتكنولوجيا المتقدمة والاستشارات الفنية، كما أنها تقدم منتجات عالمية لتلبية احتياجات العملاء حسب الطلب من خلال استيراد وتخصيص التكنولوجيا الحديثة والمنتجات والخدمات عالية الجودة وإقامة شراكات عالمية استراتيجية مع شركات مرموقة ومنظمات خدمية عالمية، وتحرص الشركة على زيادة وتعزيز القدرات المحلية والحصول على أنظمة وتقنيات متقدمة للمساعدة في تطوير القطاع الوطني وتعزيز آفاق النمو التي تؤدي إلى إقامة شراكات مع الشركات المشهورة عالميا.

الصيانة البرية

وتأسست أديك للصيانة البرية في العام 2006 وتعمل بتعاون وثيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإشراف على جاهزية المعدات العسكرية وتطبيق نظام صيانة مبني على معايير محددة لتلبية المتطلبات اللازمة لتحديث المعدات والمكونات بناء على احتياجات العملاء، وتقدم أديك للصيانة البرية دورة حياة متكاملة لأنظمة الدفاع من خلال صيانة وإصلاح وعمرة الآليات والمركبات الثقيلة والمعدات الأرضية والأجهزة الإلكترونية والبصرية، مدعومة بسلسلة توريد متكاملة، وأحدث الأبحاث العلمية، وخدمات التطوير والهندسة، والتدريب الفني.

عربة «ربدان» قتالية مدرعة للمشاة

تم بنجاح إنجاز سلسلة من اختبارات قبول مكثفة لمرونة الحركة والسباحة والرمي على الدفعة الأولى من عربات «ربدان» في الدولة، وبدأت بالفعل كذلك عمليات تسليم أول دفعة من عربات «ربدان» الثمانية الدفع في أواخر عام 2018، وذلك قبل موعد التسليم المقرر في الجدول، ودخلت في الخدمة.

وكانت دولة الإمارات قد منحت شركة «الجسور» عقداً لتوريد عربات قتالية برمائية ثمانية الدفع للمشاة، وذلك بعد تقييم تجاري وتقني دقيق وشامل في العام 2017، وتم الإعلان عن تأسيس شركة الجسور في معرض آيدكس 2017، وهي جهد مشترك بين توازن من دولة الإمارات وأوتوكار من تركيا، وللشركة التضامنية شركاء وفروع إماراتية بالكامل ومسجلة بدولة الإمارات هي: شركة توازن «صناعات المركبات الثقيلة» من جهة وأوتوكار لاند التابعة لشركة أوتوكار من جهة أخرى، ويتمثل الهدف الرئيسي لشركة «الجسور» في تأمين مختلف احتياجات القوات المسلحة الإماراتية من العربات المدرعة، وتتمتع «الجسور» برؤية قوية لتطوير وتصنيع منصات برية مختلفة الهدف منها الوفاء بالاحتياجات المستقبلية لدولة الإمارات علاوة على أسواق التصدير.

وأشارت «درع الوطن» في عددها الأخير قائلة: سيوفر برنامج العربات الثمانية الدفع الوسائل الكفيلة بتطوير القدرات اللازمة محلياً تحت مظلة المشروع المشترك، وتتمثل الخطوة الأولى في البرنامج، حسبما تحدده احتياجات دولة الإمارات، في تصميم وتصنيع نموذج عربات قتالية للمشاة من المدرعة الثمانية الدفع، التي تحمل اسم عربة «ربدان» القتالية المدرعة للمشاة.

وبعد عمليات تسليم النماذج المختلفة من عربات المشاة القتالية، سيستمر البرنامج بنسخ مختلفة من «ربدان» بالتوازي مع احتياجات القوات المسلحة.

وتعتبر «ربدان» منصة متعددة الأغراض لتنفيذ مهام متنوعة وتضمن مرونة مؤكدة في الحركة والتنقل في مناطق صحراوية قاسية، مع قدرات برمائية، بوزن قتالي مناسب، وتتميز بمستوى عال من الحماية ضد المقذوفات، وبنظام تدريع تركيبي مرن قابل للتعديل والإضافة، مع حماية فائقة من الألغام تحت العجلات وبطن الهيكل، وحماية من العبوات الناسفة من جميع جهاتها بمقدار مسافة الرمي.

كذلك تتمتع «ربدان» بمرونة معيارية فيما يتعلق بالحمولة والحيز الداخلي وإمكانية زيادة القوة الحصانية والحمولة، وببنية إلكترونيات من النظام المفتوح، وسيتم عرض «ربدان» في منصة عرض «الجسور» في آيدكس.