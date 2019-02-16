شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون يستقطب أهل المسرح في الكويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قراءة علاقة المسرح في الكويت بالديناميكية والنشاط الملحوظ في السنوات الأخيرة للدراما التلفزيونية هناك، وكيف يمكن أن يتأثر أبو الفنون بما ينجز من مسلسلات وتمثيليات على الشاشة الصغيرة، والحدود التي يرتبط فيها أو ينفصل كفن قائم بذاته وله شروطه الخاصة عن الدراما التلفزيونية التي تمتلك مميزاتها الخاصة بها هي أيضاً.

تلك هي أبرز المحاور التي تناولتها السهرة الثقافية المنظمة في إطار البرنامج الثقافي المصاحب لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الثالثة، والتي جرت مساء أمس الأول في فندق هيلتون تحت عنوان «المسرح الكويتي ودراما التلفزيون: اتصال أم انفصال؟»، وحضرها أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة في الشارقة، وضيوف المهرجان من المسرحيين الخليجيين والعرب.

أدار الندوة عبد الله العابر، وشارك فيها كل من منقذ السريع والدكتور فيصل القحطاني وفهد المذن، وقد شملت الندوة محاولة للغوص في عمق تلك العلاقة بين المسرح ودراما التلفزيون من خلال التجارب الكويتية، وكشفت عن حدود الارتباط بينهما، وأجاب المتداخلون فيها على عدة أسئلة من قبيل: كيف يمكن أن يحدث التحول بسلاسة من المسرح إلى دراما التلفزيون من دون أن يفقد أي من النمطين الإبداعيين الفنيين مميزاته؟، وما هي السلبيات والإيجابيات المترتبة على ظهور التلفزيون واستقطابه لنجوم المسرح؟.

السريع كان أول المتحدثين في السهرة، حيث أكد أن التلفزيون صار عاملاً مهماً في تحقيق شهرة الفنانين، وإعطائهم انتشاراً واسعاً يمكنهم بعد فترة قصيرة من أن يكونوا نجوماً معروفين في كل البيوت الكويتية.

كما نبه السريع إلى أن التلفزيون لم يكتفِ باستقطاب نجوم المسرح المعروفين قبله، بل خلق نجومه الخاصة به، وأبرز السريع أن من أهم المشكلات التي تتولد عن اتصال المسرح بالدراما التلفزيونية تتمثل في التصارع بين سيطرة المنتج ونمطه الخاص، وبين المخرج المسرحي وكاتب عمله.

وشدد السريع على أن المسرح والدراما التلفزيونية متصلان بشكل طبيعي، وكل العقبات التي قد تظهر أثناء ذلك الاتصال هي أشياء عادية ويمكن تجاوزها.

القحطاني قال بدوره: إن العنوان الذي اختير للموضوع محل النقاش هو عنوان مربك، ويزيد من ارتباك العلاقة المضطربة أصلاً بين المسرح والدراما التلفزيونية، لأن للمسرح دراما أيضا، وبالتالي كان لا بد من تمييز العلاقة جيدا بين المسرح والتلفزيون.

وأكد القحطاني أن التلفزيون منذ ظهوره شكل قوة جذب مغرية للفنانين، وشدد القحطاني على أن على المسرحيين والفنانين بشكل عام أن يجيبوا بدقة عن السؤال: لِمَ اخترت المسرح، ولِمَ اخترت الاتجاه للتلفزيون؟.

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وأضاف القحطاني مشيداً بدور التلفزيون، إنه قدم خدمات جليلة للمسرح، وأن ثمة مسرحيات في الستينات من القرن الماضي ما كانت لتصلنا لولا تدخل التلفزيون وعرضها من خلاله.

وقال القحطاني: إن بداية العلاقة المشتبكة بين المسرح والتلفزيون بدأت حين كان ثمة اعتقاد خاطئ بأن كل مسرحية تصور وتقدم على الشاشة الصغيرة تجوز تسميتها بالدراما التلفزيونية.

وشدد القحطاني على أن ثمة بعض الفنانين يدركون جيدا كيفية التحول من العمل المسرحي إلى العمل التلفزيوني، ويشتغلون على ذلك بوعي كامل، واستعرض عدة تجارب كويتية في ذلك الاتجاه من بينها عرض «كلمات متقاطعة»، والذي قال: إنه عمل مسرحي استطاع مبدعوه أن يحولوه إلى دراما تلفزيونية من دون عناء أو تداخل.

وخلص القحطاني إلى أنه لا بد من وعي وحرفية كي يستطيع المبدعون التحول من المسرح إلى دراما التلفزيون، وشدد على أنه لا بد من المعرفة الكاملة بأدوات كل منهما على حدة، وإجادة جميع العمليات الفنية والتقنيات التي يتطلبها ذلك، وختم القحطاني مداخلته متفائلاً وقائلاً: إن المسرح لم يمت حين ظهرت السينما، ولن يموت بفعل انتشار الدراما التلفزيونية الآن.فهد المذن تحدث عن العلاقة بين المسرح والتلفزيون من زاوية السينوغرافيا والتصميم الفني للمناظر، وأبرز المذن أنه في المسرح يشعر المصمم بالراحة أكثر لأن رؤيته مجسدة على الخشبة وبارزة ضمن تفاصيل العرض، أما في التلفزيون فهو لن يشعر بتلك الراحة، لأن المخرج التلفزيوني لا يريد سوى رؤيته هو، والزوايا التي يريد إظهارها ستخضع لتلك الرؤية.

واستعرض المذن بشكل عام الاتصال والانفصال في التصميم المتعلق بالتلفزيون مقارناً إياه بما يحدث في المسرح، حيث أكد أن عمل المصمم في التلفزيون منفصل، فكل جزء منه مختلف وغير متصل بالآخر، أما في المسرح فعمله يشكل وحدة متكاملة.

مدير السهرة عبد الله العابر علق على المداخلات الرئيسية مثمناً الأفكار التي طرحتها ولخص أهم النقاط التي طرحت فيها، قبل أن ينقل الكلمة للجمهور الحاضر، والذي تدخل بعضه في النقاش معلقاً على أهم المحاور المتعلقة بالموضوع، وفي نهاية السهرة كرّم أحمد بورحيمة المشاركين في السهرة.

فعاليات اليوم

تتواصل فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي اليوم، حيث تنطلق في فندق «هيلتون» فعاليات الملتقى الفكري للمهرجان وذلك عند الساعة العاشرة صباحاً، ويأتي الملتقى هذا العام تحت عنوان: «المسرح الخليجي والموروث الشعبي»، ويتضمن جلستين، الأولى تبحث «منهجيات وطرائق توظيف التراث في التجربة المسرحية الخليجية»، والثانية تناقش سؤال: «ما الذي حققه وضع التراث في قلب الممارسة المسرحية الخليجية؟».

ويستضيف قصر الثقافة عند الساعة السابعة مساءً العرض البحريني «نوح العين» لفرقة مسرح «أوال» من تأليف جمال صقر وإخراج أنور أحمد. أما مجلس المسرح الخليجي فيعقد جلسته الثالثة والمخصصة للمسرح العماني في فندق «هيلتون» عند العاشرة مساء، وتبحث الجلسة «أي أثر للمهرجانات في مسيرة المسرح العماني؟».