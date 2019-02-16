«ايدكس» قصة نجاح بلغة الأرقام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رسخ «ايدكس» قصة نجاحه منذ دورته الأولى التي انطلقت يوم 14 فبراير/‏ شباط من عام 1993 بمشاركة فاعلة من أكثر من 350 شركة، من 24 دولة، على مساحة 12 ألف متر مربع، حيث اعتبرت المشاركة المميّزة من جانب مجموعة واسعة من الوفود العسكرية أهم عوامل نجاح الدورة.

وشهدت الدورة الثانية من المعرض التي أقيمت في شهر مارس/‏ آذار من عام 1995، زيادة كبيرة في مساحات العرض، وفي أعداد العارضين مقارنة بالدورة الأولى، حيث استقطبت تلك الدورة أعداداً كبيرة من الزوار على مدى خمسة أيام، وشارك فيها 566 شركة، من 40 دولة حول العالم، كما ارتفع عدد أجنحة الدول المشاركة ليبلغ 29 جناحاً دولياً.

واستقبلت الدورة الثالثة من معرض آيدكس في عام 1997 راعي الحدث، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، طيب الله ثراه، الذي قام بجولة كاملة في المعرض، وتعرف إلى أهم المعروضات والخدمات، وضم المعرض في تلك الدورة 764 عارضاً، و30 جناحاً دولياً، ومشاركة من أكثر من 50 دولة.

وشهد «ايدكس» 1999 مزيداً من التوسع والنجاح، إذ شاركت فيه 862 شركة، من 43 دولة، ونحو 70 وفداً عسكرياً رفيع المستوى، وعقدت الدورة الخامسة من «ايدكس» في عام 2001 واستقطبت 860 شركة من 43 دولة، وعدداً كبيراً من الزوار، ورؤساء الدول، والوفود الرسمية، ووزراء الدفاع، ورؤساء الأركان، ورؤساء الهيئات العسكرية، وغيرهم من المهتمين، الأمر الذي عزز موقع المعرض في المنطقة، ورسخ مكانة دولة الإمارات بوصفها البلد المضيف لهذا المعرض.

وحافظت الدورة السادسة للمعرض في عام 2003 على سمعة المعرض باعتباره منصة هامة لإبرام العقود العسكرية، وبوصفه انعكاساً للأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمنطقة، ونجحت في استقطاب 732 عارضاً من 32 دولة، وواصل معرض آيدكس تحقيق النجاحات في دورته السابعة عام 2005، إذ شهد نمواً على المستويات كافة، فازداد عدد الزوار والعارضين والوفود المشاركة بشكل كبير، حيث شاركت في المعرض أكثر من 904 شركات، من 50 دولة حول العالم.

مرافق جديدة

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كما شهدت الدورة الثامنة في عام 2007 افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرافق المعرض الجديدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، واجتذاب الدورة الثامنة من «ايدكس» أعداداً متزايدة من الوفود الرسمية الزائرة ليصل مجموعها إلى 143 وفداً، من 51 دولة حول العالم، وشارك في تلك الدورة 862 شركة عارضة، و33 جناحاً دولياً، وأبرمت فيها عقود بقيمة 545 مليون دولار أمريكي (ملياري درهم)، بلغ نصيب القيادة العامة للقوات المسلحة منها 380 مليون دولار أمريكي (1.4 مليار درهم).

و اجتذبت الدورة التاسعة في عام 2009 حضور 45 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، ومشاركة 897 شركة عارضة، و50 دولة مشاركة، و32 جناحاً دولياً، وضم المعرض عروضاً حية ل 24 مركبة متنقلة، و9 سفن بحرية، وبلغت المساحة الإجمالية للمعرض 108 آلاف متر مربع، ومساحة العرض الصافية 37733 متراً مربعاً، ما جعل تلك الدورة أضخم دورات المعرض حتى ذلك الوقت، وقد تجاوزت قيمة العقود المبرمة في الحدث 18.4 مليار درهم إماراتي، وتميّزت تلك الدورة بفعاليات افتتاح رائعة جعلتها أحد أميز الدورات على مدى تاريخ المعرض.

استقطاب الشركات

وتمكن المعرض في دورته العاشرة عام 2011 من استقطاب ما يزيد على 1060 شركة عارضة من 52 دولة، وحضره أكثر من 60 ألف مشارك من مختلف دول العالم، فيما بلغ إجمالي الصفقات الخاصة بالقوات المسلحة الإماراتية 14.5 مليار درهم.

وشهد «ايدكس» في دورته الحادية عشرة عام 2013 مشاركة 1112 عارضاً من 59 دولة، وحضور 80 ألف زائر، وإقامة معرض الدفاع البحري «نافدكس» بشكل موازٍ، حيث تضاعفت مساحة العرض، وارتفع معها أيضاً عدد العارضين إلى أكثر من 80 شركة، فيما زادت قيمة العقود على 14 مليار درهم.

ونجح في دورته الثانية عشرة عام 2015 في استقطاب ما يزيد على 1200 عارض من جميع أنحاء العالم، وحضره أكثر من 101 ألف زائر ومشارك، وقد شهد المعرض توقيع صفقات بقيمة تجاوزت 18.3 مليار درهم.

وفي دورته الثالثة عشرة عام 2017 بلغ عدد الشركات المشاركة 1235 ومساحة المعرض 133 ألف متر مربع، وبلغ حجم صفقات «ايدكس» 2017 19،7 مليار درهم.