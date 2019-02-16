الشارقة..بيت المسرح الخليجي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة رافعة المسرح، هو قول مسنود بالتجربة والمعايشة والأثر، وهو قول يستحق وقفة، ونحن نتابع المهرجانات المسرحية المتتالية التي تنظمها الشارقة، فمنذ فترة قصيرة تمتعنا بعروض مهرجان المسرح الصحراوي، ومهرجان المسرح العربي، وفي شهر مارس المقبل تنطلق فعاليات أيام الشارقة المسرحية.

الحالة الفنية المسرحية التي تجسدها الشارقة، تعود في التاريخ إلى نحو نصف قرن، حين كانت البدايات العفوية في الأندية الكشفية والرياضية، تشغل الساحة الفنية آنذاك، وبمرور الأيام والسنوات أصبح الفعل المسرحي واقعاً يشار إليه بالبنان، مع تعدد أشكال هذا الفن، ما بين المسرح الموجه إلى الطفل، والمسرح المدرسي، والمسرح الجامعي، والمسرح الثنائي..إلخ

إن هذه الحالة المسرحية مسنودة بكافة أشكال الدعم المعنوي والمادي، ومفعلة بعدد لا يستهان به من اللجان والجمعيات والهيئات، على رأسها: جمعية المسرحيين الإماراتيين، والهيئة العربية للمسرح، وإدارة المسرح في دائرة الثقافة في الشارقة.

حالة تستحق التحية ونحن نشاهد عروض مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي.