العنف الأُسري.. ممارسات سلبية تؤثر في وحدة المجتمع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمد الماحي

ظاهرة العنف الأسري من الظواهر المشينة التي بدأت تظهر على ساحة الحياة الأسرية ويمتد أثرها، إلى المجتمعات بالكامل، فهي تؤثر في الأسرة التي تعد نواة المجتمع، كما أن تلك المشكلة تؤدي مباشرة إلى انتشار الفساد والكثير من المشكلات السلبية التي نراها حاليًا في مجتمعاتنا بصورة واضحة.

وتشمل ظاهرة الإساءة الأسرية أو العنف الأسري، العديد من الأشكال والتصرفات المسيئة والاعتداءات التي تصدر من أحد أفراد الأسرة، وعادة ما تكون من الأب على باقي أفراد أسرته مثل الاعتداءات الجسدية أو الضرب، والاعتداءات النفسية مثل التخويف والسيطرة، كما تشمل صورة أخرى من الاعتداءات وهي الاعتداءات السلبية مثل الحرمان المادي والإهمال.

انحطاط أخلاقي

دعا أخصائيون اجتماعيون ونفسيون، التقت ”الخليج 365” معهم، إلى الحذر من المخاطر الجسيمة التي يسببها العنف الأسري على وحدة المجتمع، مبينين أن ظاهرة العنف تعكس في طياتها الانحطاط الأخلاقي وضعف الحجة والبرهان، لأن الإنسان السوي خلقياً، والقوي فكرياً لا يحتاج إلى العنف، بل الحجة والبرهان.

ويقول الخبير التربوي محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن: يقصد بالعنف الأسري، إلحاق الأذى بأحد أفراد الأسرة باستخدام القوة المادية أو المعنوية بطريقة غير مشروعة، وقد يشمل عدة صور مختلفة منها العنف تجاه الزوجة أو العنف تجاه الأطفال أو عنف الزوجة تجاه زوجها، كما يشمل العنف الجسدي والعنف اللفظي والعنف الفكري والاجتماعي.

وأضاف: هناك أنواع مختلفة من العنف قد يتعرض لها الأطفال داخل الأسرة والتي تسيطر عليهم وتمتد معهم في تعاملاتهم خارج الأسرة مما يساعد على انتشار الجريمة والعنف في المجتمعات، وبذلك فلابد من توافر أسلوب الحوار والتشاور داخل الأسرة وتجنب استخدام العنف نهائيًا.

سوء معاملة الأطفال

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ويؤكد الاختصاصي الاجتماعي علي حميد الجنيد، أن العنف الواقع على الأسرة من القضايا الأساسية التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة، نظراً لما لهذا العنف من أضرار جسيمة سواء على الفرد الواقع عليه العنف أو أسرته أو مجتمعه، ولذلك كان لابد من الإشارة إلى هذه الظاهرة المهمة من حيث التعريف بالعنف وأسبابه ومظاهره والآثار الناتجة عنه بالإضافة إلى بيان أسباب وأشكال سوء معاملة الأطفال وطرق ووسائل التصدي لهذه الظاهرة

وأشار إلى أن مفهوم العنف الأسري، هو كل استخدام للقوة بطريقة غير شرعية من قبل شخص بالغ في العائلة ضد أفراد آخرين من العائلة، وتتمحور الأسباب حول مجموعة من العوامل، أهمها تتعلق بالوضع الاقتصادي، والوضع السكني، ونقص وتدني المستوى التعليمي والثقافة السائدة.

وأوضح أن آثار العنف الأسري تتمثل في إلحاق الأذى، وتدمير الطرف الآخر، والإذلال والقلق والاضطراب.

الضغط النفسي

أما الاختصاصية النفسية عائشة الشامسي، ترى أن العنف له عدة أشكال يبدأ من الكلام والجرح وينتهي بالقتل، مشيرة إلى أن ظاهرة العنف الأسري، نتيجة طبيعية للضغط النفسي والإحباط المتولد من طبيعة الحياة اليومية، وهو أحد أنواع العنف وأهمها وأخطرها، وقد حظي هذا النوع من العنف بالاهتمام لكون الأسرة هي ركيزة المجتمع، ويشمل عنف الزوج تجاه زوجته، وعنف الزوجة تجاه زوجها، وعنف الوالدين تجاه الأبناء والعكس، كما أنه يشمل العنف الجسدي واللفظي وبالتهديد، والعنف الاجتماعي والفكري.

وشددت على أن التوعية والتثقيف والإرشاد المجتمعي، أقصر الطرق لإنهاء آثار العنف الأسري، مهيباً بمؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالحياة الإنسانية والاجتماعية، بالعمل على نشر الثقافة المجتمعية بمضار العنف الأسري وآثاره السلبية، خاصة وأنه لا يمكن تجريد الإنسان من طاقة أساسية موجودة لديه هي طاقة العنف وقالت: «فقط نستطيع أن نوجهها ونروضها بالوعي والبرمجة النفسية» وذلك من خلال الندوات واللقاءات المفتوحة في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

خطوات العلاج

ويقول الدكتور جلال حاتم، هناك خطوات على الآباء وجميع أفراد المجتمع اتباعها لعلاج ظاهرة العنف الأسري، أهمها تعديل سلوكيات الأبناء السلبية إلى سلوكيات إيجابية، بحيث نمكنهم من التحكم بموجات الغضب والمشاعر السلبية وممارسة ردود أفعال غير عنيفة لتفريغ الشحنات السلبية التي تولدت لديهم نتيجة العنف الذي أثر فيهم، لنساعدهم على تكوين علاقات مستقبلية آمنة وسليمة، بالإضافة إلى نشر الوعي الأسري وأهمية التوافق والتفاهم بين الوالدين والاتفاق على نَهْجٍ تربوي واضح بين الوالدين وإيجاد نوعٍ من التوازن المُمكن بين العطف والشدَّة، وبين الحب والحَزم، أو الحب المعتدل والنظام الثابت، وبين الحرية والتوجيه، إلى جانب خَلْق بيئة مواتية لعلاقات تعاطُف وتعاون بين الآباء والأبناء.

وأضاف من أهم خطوات علاج الظاهرة، قيام المؤسسات التعليمية بدور التوعية والإرشاد عبر المناهج الدراسية والندوات العلمية والمحاضرات الثقافية لتوضيح الآثار السلبية من جراء انتشار هذه القضية المستفحلة كإحدى المشكلات والأمراض الاجتماعية وآثارها على المجتمع بأثره، بالإضافة إلى قيام المؤسسات الدينية بدور فعال، في تكريس مفهوم الوع`ظ والإرشاد من خلال خطب الجمعة والاستفادة من الانفتاح الإعلامي وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة بمختلف وسائلها وقنواتها المرئية والمسموعة، فهذا لا شك عامل مهم لحماية المجتمع من تأثير العنف الأسري.