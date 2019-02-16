شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: العلاقات بين الإمارات والهند تاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مساء أمس، بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والوفد المرافق. وقد استعرض سموه والمسؤول الهندي علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند عموماً وبين دبي وكيرلا على وجه الخصوص.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا السياق عمق هذه العلاقات وحرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون في المجالات كافة، بما يحفظ للبلدين والشعبين الصديقين مصالحهما الوطنية المشتركة.

وتلقى سموه خلال اللقاء دعوة رسمية من رئيس وزراء كيرلا لزيارة الولاية، التي يبلغ تعداد سكانها ما يزيد عن خمسة وثلاثين مليون نسمة، يكنون كل المحبة والتقدير لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وقيادة دولة الإمارات الرشيدة.

حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.وام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد: العلاقات بين الإمارات والهند تاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.