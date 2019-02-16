مشاريع نوعية لشرطة دبي في حتّا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعمل القيادة العامة لشرطة دبي على تنفيذ مجموعة مبادرات ومشاريع نوعية من شأنها تحقيق الأهداف الطموحة لمستقبل منطقة حتا، ومن ضمنها إنشاء مركز شرطة جديد، إضافة إلى نقاط أمنية في الضواحي، ودوريات جبلية جديدة، وفرق بحث وإنقاذ تخصصية؛ للتعامل مع طبيعة المنطقة؛ وذلك في إطار خطة استكمال المشاريع التطويرية لمنطقة حتّا، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ لإحداث طفرة تنموية قوية، تشمل مختلف الصعد (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

أكد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مشاريع القيادة العامة لشرطة دبي، سوف ترى النور قريباً، وستلبي كافة المشاريع الاستراتيجية لحكومة دبي وشرطة دبي في العمل الذكي الكامل، كما ستقوم بتلبية الاحتياجات المستقبلية لمدينة حتا.

وقال: «إن المشاريع تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق استراتيجيتها وتوجهاتها ضمن مدينة آمنة، وبسط الأمن والأمان في حتا باعتبار الأمن ركيزة التنمية والتطور»، مؤكداً أن التغطية الأمنية ستشمل كافة أرجاء المدينة، بما فيها المشاريع العمرانية الجديدة.

وأوضح: إنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مركز الشرطة الجديد في القريب العاجل، وروعي في تصميمه المحافظة على البيئة الطبيعية والتراث الوطني والموروث الثقافي بمعايير عالمية ومستدامة.

وكشف عن إنشاء بنايات سكنية للموظفين في حتا، وتوفير طائرات «درونز» بدون طيار، ودراجات هوائية ودوريات متخصصة للمناطق الجبلية، تماشياً مع تضاريس المنطقة.