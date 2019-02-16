عقابية الشارقة.. التسامح نهج داعم للإصلاح والتأهيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمود محسن

إعلان 2019 عاماً للتسامح لم يطلق مقتصراً على العام الجاري فحسب، بل هو تتويج لمسيرة حافلة بالتسامح على مر الأعوام الماضية، قادها المغفور لها، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ إعلان اتحاد دولة الإمارات، وسار على خطاه إخوانه حكام الإمارات، حتى صار نهجاً وأسلوب حياة يسري في وجدان أبناء الإمارات، فالتسامح معهود في الدولة بين أفراد شعبها ومقيميها، حالة فطرية غير مصطنعة وموروث اجتماعي طال مؤسساتها وقطاعاتها الحكومية، وعلى رأسها المؤسسات العقابية والإصلاحية في إماراتها السبع.

فإذا خصصنا الحديث عن إحدى تلك المؤسسات وهي إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، فنجد أنه على الرغم من ضمها للمخالفين والخارجين عن القانون، والمتهمين في قضايا مختلفة، وضرورة اتخاذها للدور الرادع والمحاسب للخارجين، إلاّ أن ذلك لم يثنها عن تبنيها نهج التسامح من خلال التأهيل والإصلاح للنزلاء في صور عدة، ورفع العناء عنهم وأسرهم، وتعزيز الثقة والإيجابية بين النزلاء ومشرفي المؤسسة بما يسهم في تقويم سلوك النزيل وتعزيز الجانب النفسي لديهم، في خطوة من شأنها إعدادهم للانسجام والانخراط في الحياة العملية ما بعد قضاء فترة محكوميتهم.

32 مليوناً لدعم 332 نزيلاً

وفي إطار منهجية التسامح المتبعة لدى المؤسسة العقابية بالقيادة العامة، تكفلت القيادة ضمن خدماتها، المقدمة لنزلاء ونزيلات إدارة المؤسسة العقابية، بالتعاون مع شركائها، بمبلغ 32 مليون درهم، كدعم للنزلاء متمثل في تسويات وديات، استفاد منها 332 مستفيداً، من المواطنين وغير المواطنين، والمسلمين وغير المسلمين، ويأتي ذلك كأحد نماذج التسامح في المؤسسة مع النزلاء، وتطبيق صوره من خلال الجهود المبذولة في دعوة أفراد المجتمع لتقبل النزلاء.

إذ تعمل إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، تحت مظلة القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهي جزء من النظام الهيكلي بها، تستشف سياستها واستراتيجيتها، وتأخذ على عاتقها تطبيق التسامح ضمن خططها ومنهجيتها، فنجحت المؤسسة، ومن خلال محور تسامح الأديان، في استقطاب 80 نزيلاً لاعتناق الدين الإسلامي خلال عام 2018، ما زاد من تطلعات المؤسسة لزيادة العدد خلال العام الجاري إلى 120 نزيلاً.

وأتت تلك النتائج كنتاج إيجابي لممارسة التسامح المطبقة في المؤسسة، خاصة من ناحية حرية العبادات واللقاءات مع الكنيسة، وسهولة التواصل مع الشعائر الدينية، وتهيئة المناخ والجو الديني المناسب للنزلاء غير المسلمين، ما عكس لدى النزلاء سماحة الدين الإسلامي.

جوائز لحفظة القرآن

وتدعيماً للوازع الديني لدى النزلاء وتحفيزاً لهم، تنظم إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، برامج دينية في القرآن الكريم والسنة، المقدمة للنزلاء بالمؤسسة، في خطوة لتقديم الرعاية للنزلاء، من خلال أنشطة وبرامج التأهيل الديني، وتهيئة البيئة المحفزة لهم لحفظ كتاب الله وسنّة نبيّه الكريم، إذ تعمل القيادة على توفير البرامج الدينية الهادفة للنزلاء، وتشجيعهم على حفظ القرآن والإلمام بالسنة النبوية، وتشجيع المتميزين منهم، كما أعلنت عن إطلاق النسخة الأولى لبرنامج (براعم قرآنية)، الذي يعنى بأبناء النزلاء وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، وتكريمهم عن ذلك.

واختتم عام 2018، بتكريم أربعة نزلاء متسامحين في سلوكهم ينتمون لأديان مختلفة، كما تم تكريم النزلاء الفائزين بالمسابقة وتوزيع جوائزها، والتي بلغت قيمتها «90» ألف درهم، عن فئتيها، الأولى لحفظة أربعة أجزاء من القرآن، والثانية لحفظة جزأي عم، وتبارك، كما تم تسليم «49» نزيلاً من المسلمين الجدد، البالغ عددهم 39 من الذكور و 10من الإناث، شهادات اعتناقهم للإسلام وسط ترحيب وسعادة الحاضرين بهم.

Advertisements

زراعة الأسنان ل 33 مستفيداً

وإيماناً وحرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على توفير الرعاية الصحية الملائمة للنزلاء بالمؤسسة، والحصول على كافة حقوقهم التي تنسجم والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، نفذت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، حملة طبية لزراعة الأسنان للنزلاء، شارك فيها 49 من كبار الأطباء الاستشاريين، واختصاصيي الأشعة، وممرضين من ذوي الكفاءة العالية من مختلف المراكز الطبية المتخصصة، مستخدمين أفضل الطرق وأحدثها في العيادة الملحقة بالمؤسسة، حيث استفاد منها «33» نزيلاً ونزيلةً.

زيارة خارجية ل 11 نزيلاً

الخروج عن المألوف، سمة اتصفت بها إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة، في تقديمها للرعاية المتميزة، ودعم الجانب النفسي والإنساني للنزلاء بالمؤسسة، وتوفير بيئة طيبة تساعد على إعادة تأهيلهم من أجل القيام بدور إيجابي في المجتمع، ففي خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، نظمت الإدارة لعدد 11 نزيلاً ونزيلة من المسلمين الجدد، زيارة خارجية إلى متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، بهدف تثقيفهم بالحضارة الإسلامية من خلال ورشة قدمتها لهم إدارة المتحف باللغة الإنجليزية، وذلك تزامناً مع احتفالات يوم النزيل العالمي.

رعاية 12 من أسر النزلاء

تخطت مبادرات وفعاليات إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، أسوار المؤسسة لتصل إلى أسر النزلاء، بعد التعرف على أوضاعهم الصحية عبر الأخصائيين الاجتماعيين بالمؤسسة، والوصول إليهم في مساكنهم، والوقوف على أحوالهم الصحية، وتقديم بعض الفحوصات الصحية الأولية لهم، مما يوفر عليهم الجهد والوقت في مراجعة المراكز الطبية، والمستشفيات، فمنهم كبار السن، ومنهم من لايجد شخصاً لمرافقته للمستشفى، مما يحقق التلاحم المجتمعي الذي تقوم به شرطة الشارقة مع مختلف شرائح المجتمع.

حيث استفادت 12 أسرة متعففة، بينها 4 أسر من منتسبات برنامج سند لتأهيل النزلاء لريادة المشاريع التجارية الصغيرة، و 10 أطفال ضمن برنامج غرس الأمل لرعاية أطفال النزلاء.