«الأمن السيبراني» على قائمة اكتتابات التأمين في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

أظهر مسح بحثي أجراه «المنتدى الاقتصادي العالمي»، بالشراكة مع شركة «مارش آند ماكلينان»، ومجموعة «زيوريخ للتأمين»، أن ثمة خمسة مخاطر من الممكن أن تحقق أعمالاً اقتصادية جيدة في الإمارات، ودول المنطقة، وخاصة بالنسبة لقطاع التأمين وإعادة التأمين.

وأوضح مسح المنتدى، أن الهجمات «السيبرانية»، وهبوط أسعار النفط، وسوء استخدام التكنولوجيا، وسرقة البيانات، و«فقاعات الأصول»، تصنف كأهم المخاطر، التي من الممكن أن تحقق أعمالاً رائجة في المستقبل، وخاصة فيما يتعلق بعمليات التأمين، وإعادة التأمين؛ حيث أظهرت الدراسة في الإمارات أن 77 ممن شملتهم الدراسة من بين 12550 عينة على المستوى العالمي، رأوا أن الأمن السيبراني والهجمات المرتبطة بالتهديدات الإلكترونية، واختراق الخصوصية، تصنف أفضل المخاطر، التي تفتح شهية قطاع التأمين، للتعامل معها على أنها تعد أعمالاً رائجة في المستقبل؛ حيث ظهرت تبعاتها منذ العام الماضي 2018، ولجأت عدة شركات تأمين وإعادة تأمين إلى بيع منتجات مرتبطة بهذا القطاع.

وفيما يتعلق بدول الشرق الأوسط؛ فقد أشار المسح إلى أن الأزمات المالية، وهبوط أسعار النفط، والبطالة المقنعة، وعدم التوظيف، والهجمات الإرهابية، والمتغيرات الجيوسياسية، تشكل أهم المخاطر، التي من الممكن أن تحقق أعمالاً رائجة بالنسبة للشركات، وخاصة شركات التأمين والإعادة.