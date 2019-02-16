«الكتائب» يدعو «حزب الله» إلى تسليم سلاحه للرئيس اللبناني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات



دعا رئيس حزب «الكتائب» اللبناني النائب سامي الجميل، «حزب الله» إلى تسليم سلاحه لرئيس البلاد ميشال عون، في وقت استأنف مجلس النواب (البرلمان) بعد ظهر أمس، جلسة مناقشة البيان الوزاري بعد استراحة بسبب العطلة الرسمية في ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري يوم الخميس، وتحدث عدد من النواب الذين منحوا الحكومة الثقة، على أن تختتم المداخلات اليوم السبت ويتم التصويت على الثقة بعد رد رئيس الحكومة سعد الحريري على ما ورد على لسان النواب كما هو متوقع لوجود 22 نائباً سبق أن طلبوا الكلام، وسط تأكيد بأن الحكومة ستحوز ثقة أكثر من 100 نائب من أصل 128.

وقال الجميل في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام ال31 للحزب أمس الجمعة: «لمن يقول إنه أوصل ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية... لأن لديكم رئيساً تثقون به وحكومة تهندسونها وتقررون انبثاقها... لماذا لا تسلّمون الرئيس عون سلاحكم؟ لماذا لا يسلم حزب الله للرئيس ميشال عون، سلاحه إذا كان يثق به؟»، في إشارة إلى كلام النائب عن حزب الله نواف الموسوي في مجلس النواب الخميس: إن عون وصل إلى قصر بعبدا ببندقية المقاومة. وأضاف الجميل: «هناك سلاح غير شرعي يجر لبنان إلى صراعات غصباً عنه.. هذا السلاح يضرب استقلال لبنان ويمنع قيام الاقتصاد». وشدد على أنه لا استقرار بوجود السلاح، كونه يمنع العدالة في لبنان وأصبح يؤثر في انبثاق السلطة في البلاد، وتابع: السلاح يجلب العداوات للبنان، وكان له التأثير الأكبر في انبثاق السلطة في الرئاسة والحكومة ومجلس النواب. من جهة أخرى، أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث إعلامي أمس بمضامين الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء الحريري الخميس في مهرجان ذكرى 14 فبراير، واصفاً إياه بالمعتدل والجيد والمتفهم لكلام النواب خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وقال: نحن في المجلس سنمنح اليوم أو غداً على أبعد تقدير، الثقة النيابية للحكومة، وكلّي أمل بأن الكلام الذي سمعناه سوف يتحقق.