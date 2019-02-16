السيسي يستعرض التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”



أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، مواصلة جهود مصر من أجل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في هذا الملف، ونجاحها في ضبط سواحلها وحدودها، وعرض السيسي أمام مجموعة «أجورا» الاستراتيجية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة في شمال سيناء، مشيراً إلى أن العملية الشاملة التي بدأت في فبراير 2018 نجحت في تدمير البنية الأساسية والتحتية لما كان موجوداً قبل ذلك للعناصر الإرهابية، وقال إن العناصر الإرهابية كانت تنتشر على جزء بسيط جداً من سيناء، يقدر بنحو 200 كيلومتر مربع، من مساحة سيناء الكاملة التي تبلغ 60 ألف كيلومتر مربع، مشيراً إلى أن تلك العملية أكسبت مصر خبرة كبيرة جداً في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، على عدة محاور، بجانب الفكر العسكري والاستخباراتي.