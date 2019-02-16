ترامب: إعلان أمريكي سيصدر بشأن سوريا خلال 24 ساعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه سيصدر إعلاناً بشأن سوريا، خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، بينما ينتظر الحلفاء الأوروبيون وروسيا كيفية تنفيذه للقرار الذي اتخذه في ديسمبر/‏ كانون الأول لسحب القوات الأمريكية من البلاد، فيما أعلنت تركيا أنها ترغب في أن تكون قواتها وحدها موجودة بالمنطقة الآمنة في سوريا.

وقال ترامب، خلال مناسبة في البيت الأبيض: «لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا ونجاحنا في القضاء على (الخلافة) المزعومة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة».

وكان قائد القوات الخاصة الأمريكية الجنرال ريموند توماس حذر، مساء الخميس، من إعلان «النصر» على تنظيم «داعش» الإرهابي الذي ما زال يدافع عن آخر جيوبه في سوريا.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ، سأل سناتور الجنرال توماس عن ماهية الانتصار في سوريا، فأجاب، «أنا لا أستسهل استخدام عبارة نصر محل عبارة هدف». وأضاف، «الهدف يتمثّل في تقليص التهديد في تلك المنطقة... ونحن على وشك تقليص هذا التهديد.. وبصدد تحديد القدرات التي يجب أن تبقى في المكان داخل المنطقة؛ حتى نضمن هذا الهدف». ومنذ تصريح ترامب حول سحب القوات الأمريكية من سوريا، حرص مسؤولون أمريكيون على التقليل من أهمية إعلان النصر النهائي على الإرهابيين، مشيرين إلى أنّ تنظيم «داعش» سيبقى يمثل تهديداً حتى بعد فقدانه السيطرة على «الخلافة» المزعومة التي كان أعلنها في 2014. كما أكّد الجنرال أنّه ليس واثقاً بتقييم الوضع في سوريا. وقال: «إنّه أحد التحديات الأشدّ تعقيداً التي واجهتها قواتنا منذ فترة». أما بالنسبة للمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من واشنطن، ومسألة إضعافهم أمام تركيا بعد الانسحاب الأمريكي المرتقب، فقد قال الجنرال: «نحن ندرس حلولاً لإبقاء الاتصال (معهم)، ومستوى معيناً من الدعم» لهم.

من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله، أمس الجمعة، إن القوات التركية فقط هي التي يجب أن تكون في المنطقة الآمنة المزمعة إقامتها في شمال شرق سوريا. ونقلت الأناضول عن أكار، الذي يحضر مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، قوله أمس، إن من غير «الملائم أو الكافي» لدول من التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» أن تقوم بتأمين المنطقة الآمنة على امتداد حدود طولها 440 كيلومتراً إلى الشرق من نهر الفرات. وقال أكار: «المنطقة الآمنة ليست لتركيا وحدها، ولكن أيضاً للعودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، بعدما اضطروا إلى مغادرة ديارهم». (وكالات)