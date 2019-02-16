شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: الغرب لن يغيّر نهجه تجاه سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن اعتراف ريام دالاتي موظف «بي بي سي» بفبركة الهجوم الكيماوي على غوطة دمشق الشرقية، لن يغير موقف الدول الغربية تجاه سوريا، وفق ما أورد موقع «روسيا اليوم».
وأضاف نيبينزيا: «أعتقد أن الشركاء الغربيين سيتجاهلون ذلك. الدول الغربية مشحونة بالنهج المعادي لسوريا والمناهض لدمشق؛ ولذا سيبقى وعي هذه الدول منغلقاً على مثل هذا النوع من المعلومات». وأعاد الدبلوماسي الروسي إلى الأذهان، أن هذا الوضع تكرر مرات عدة، وقال: «هل تذكرون «الخوذ البيضاء»؟ عقدنا لقاء بحثنا فيه «الخوذ»، وشرحنا حقيقة هذه الجماعة في الواقع لكنهم أكدوا لنا، أن «الخوذ» أبطال إنسانيون ويلعبون دور الأمم المتحدة في المناطق التي لا تسمح دمشق للمنظمة الدولية بدخولها».
وأضاف: «عندما وصل هؤلاء «الأبطال» إلى الأردن، تلقوا الوعود بتوزيعهم على الدول الغربية، الراعية الحقيقية لهم، والتي وظفت فيهم أموالاً طائلة». وشدد المندوب الروسي على أن تصريح دالاتي لن يغير في الأمر شيئاً، ولن يبدل مواقف الدول الغربية تجاه سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: الغرب لن يغيّر نهجه تجاه سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.