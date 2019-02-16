موسكو: الغرب لن يغيّر نهجه تجاه سوريا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن اعتراف ريام دالاتي موظف «بي بي سي» بفبركة الهجوم الكيماوي على غوطة دمشق الشرقية، لن يغير موقف الدول الغربية تجاه سوريا، وفق ما أورد موقع «روسيا اليوم».

وأضاف نيبينزيا: «أعتقد أن الشركاء الغربيين سيتجاهلون ذلك. الدول الغربية مشحونة بالنهج المعادي لسوريا والمناهض لدمشق؛ ولذا سيبقى وعي هذه الدول منغلقاً على مثل هذا النوع من المعلومات». وأعاد الدبلوماسي الروسي إلى الأذهان، أن هذا الوضع تكرر مرات عدة، وقال: «هل تذكرون «الخوذ البيضاء»؟ عقدنا لقاء بحثنا فيه «الخوذ»، وشرحنا حقيقة هذه الجماعة في الواقع لكنهم أكدوا لنا، أن «الخوذ» أبطال إنسانيون ويلعبون دور الأمم المتحدة في المناطق التي لا تسمح دمشق للمنظمة الدولية بدخولها».

وأضاف: «عندما وصل هؤلاء «الأبطال» إلى الأردن، تلقوا الوعود بتوزيعهم على الدول الغربية، الراعية الحقيقية لهم، والتي وظفت فيهم أموالاً طائلة». وشدد المندوب الروسي على أن تصريح دالاتي لن يغير في الأمر شيئاً، ولن يبدل مواقف الدول الغربية تجاه سوريا.