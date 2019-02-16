حكاية الولد العابس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكل الكاتب محمود حبوش عالمه الروائي في «حكاية الفتى الذي لم يضحك أبداً»، انطلاقاً من مخطوطة نفيسة وقع عليها، ليس لها عنوان ولا مؤلف؛ وتعود إلى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي.

تدور الحكاية حول فتى وُلد عظيم الجثَّة، كبير الرأس مكتنز اللحم، ولسبب ما كان عبوساً لا يضحك أبداً، فنعته أهل القرية ب «الطفل الرجل»، و«الطفل العبقري»، و«الطفل العظيم» وغيرها من صفات، أما أبواه فاستبشرا أن من وراء هذا التقطيب الشديد، رجل قوي، حازم، لا يجرؤ عليه الأشرار.

ينشأ الفتى في رعاية والديه اللذين أوكلا أمر تعليمه إلى الكتّاب في مسجد القرية، وما هي إلا أشهر معدودات حتى تفوق الفتى على أقرانه في حفظ آي القرآن، فتغيرت نظرة رجال القرية إليه وظنوا بالفتى الخير. فقد يكون ولياً من أولياء الله، بُعث فيهم لِحسن سيرتهم وحفاظهم على صلواتهم... تتوالى السنون حتى يصادف الفتى شيخاً جاء لزيارة زاوية القرية، ومنذ ذلك اللقاء يُعجب الشيخ به ويعرض عليه العمل نسّاخاً لقاء دينار في الأسبوع، لتتطور العلاقة بين التلميذ وشيخه ويتبحر في علوم الأولين ومذاهب المتكلمين والفلاسفة، فكان هذا تمهيداً لإرساله إلى أمير حلب. وبعد لقائه الأمير في قصره يدخل الفتى المجد من أوسع أبوابه، عندما يقربه منه الأمير ويزوجه ويجعله من خلاصة بطانته وعليّة حاشيته.