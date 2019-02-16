مسرح ذو خصوصية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يمكن أن نطلق على مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، الذي انطلق في العام 2015، ويقام كل عامين، أنه مسرح يؤسس لخصوصية ثقافية، عبر اهتمامه بإبداعات المشتغلين بأبي الفنون في الدول الخليجية، وبالتالي فهو منصة مسرحية تناقش فيها قضايا البيئة والموروث الثقافي، وتبحث في ذات الوقت عن أفق الانفتاح على الآخر عبر هذه الخصوصية، إلى جانب إسهامه في تطوير المسرح الخليجي، ورصده للمواهب الشابة.

يمثل مهرجان المسرح الخليجي نقطة تعريف مهمة بمنطقة الخليج وثقافتها وإرثها التاريخي والاجتماعي، من خلال ما تقدمه الأعمال المشاركة فيه من قضايا فكرية تخص منطقة الخليج عموماً، وكل دولة خليجية خصوصاً، إلى جانب ما يرافقه من ملتقيات فكرية لا تتوقف في طروحاتها عند قضايا المسرح فحسب، وإنما تناقش الحالة الاجتماعية والثقافية في هذه الدول.

وتنطلق هذه النسخة الثالثة من المهرجان، وهي تحمل تلك الهموم والأفكار والآمال، وربما يصبح من المبكر الحديث عن تقييم تجربة المهرجان؛ لكونه لا يزال في بداياته، لكن من الضروري الإشارة إلى أن أعمال المهرجان قد انطلقت منذ بداياتها وهي تحمل فكرة يجري العمل على تطويرها، من خلال استقطاب العروض التي تنتمي فعلاً إلى ثقافة الخليج وتعبر عنها، وتحمل في ذات الوقت همّ الحداثة والمواءمة بين ثنائية الأصالة والمعاصرة، ونلمح ذلك جلياً في العروض المقدمة لهذا العام، والتي تحمل أسماء مخرجين في المنطقة لهم باع كبير في التجريب والتحديث المسرحي، بالانطلاق من واقع المنطقة وتراثها، وكذلك من خلال ما يطرحه «مجلس المسرح الخليجي»، الذي سيتحدث فيه ثلة من المسرحيين عن راهن ومستقبل الممارسة المسرحية في الخليج، هذه المناقشات التي ستسهم بلا شك في دفع حركة المسرح الخليجي، ورفده بالكثير من الآراء والقضايا. أيضاً هنالك الملتقى الفكري الذي يطرح قضية فكرية محورية؛ حيث يتناول في هذه النسخة مسألة «المسرح الخليجي والموروث الشعبي»، وهي بلا شك قضية كبيرة ستعزز وتشبع بالنقاشات، من قبل المسرحيين والنقاد في المنطقة.

Advertisements

يعد هذا المهرجان كرنفالاً حقيقياً، يستعرض ما يحفل به الخليج من موروثات جمالية، تقدم على خشبة المسرح لجمهور لن يكون غريباً على ما يقدم، بالتالي هو يمثل عيناً ناقدة للأعمال، ولعل من أهم المميزات في هذا المهرجان أن جميع العروض ستقدم لأول مرة؛ حيث إن من الشروط المدرجة في لائحة المهرجان أن تكون الأعمال جديدة، وهذا سيجعل المشاركين من فرق مسرحية ينصرفون إلى تقديم عروض مميزة، وبمتعة كبيرة؛ لكونهم يصنعون أعمالاً من صميم بيئتهم الثقافية.

علاء الدين محمود

[email protected]