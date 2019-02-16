شكرا لقرائتكم خبر عن متحف نوبل.. قراءة متمهلة في سير الأدباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أمل سرور

ما إن تطأ قدماك أرض منطقة «لامير» بدبي، وتقف أمام هذا الصرح العلمي والثقافي الذي يتوسطها، حتى تدب في جسدك قشعريرة ربما تعرف سرها بعد أن تقرر عبور بوابة متحف نوبل، لتتجول وتطلق العنان لقدميك بين أروقته وأقسامه.

المتحف يقص علينا في دورته الخامسة حكاية واحد من أهم المجالات التي خصَّها نوبل بجائزته وهو الأدب، ويسلط الضوء على أهم الشخصيات العالمية التي حازت جائزة نوبل في هذا المجال، ويبرز إنجازاتها وأعمالها التي أثرت في حياة البشر، إضافة إلى مختلف فنون الأدب الأخرى، بما فيها الشعر والمسرح، وما حققته ضمن جائزة نوبل على مر السنين.

هكذا اختارت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة التي تنظم النسخة الخامسة من «متحف نوبل» شعارها لهذا العام «جائزة نوبل في الأدب.. عوالم مشتركة».

تستطيع منذ الوهلة الأولى لدخولك المتحف، أن تشعر بأنك عدت إلى الوراء للجلوس وجهاً لوجه مع العباقرة من النخبة في عالم الأدب مثل آرنست همنجواي، وألبير كامو، وجابرييل جارسيا ماركيز، وبابلو نيرودا، وكاميليو خوسيه، وساراماجو.

وسرعان ما تتوقف طويلاً وتتأمل ذلك القسم الضخم الذي تتوسطه صورة كبيرة للأديب الراحل نجيب محفوظ، وهو العربي الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل في مجال الأدب، تكريماً لشخصيته العبقرية التي أسهمت في ترسيخ وتعزيز الأدب العربي لتصل به إلى العالمية. وها هو متحف نوبل في دبي يحتفي بنجيب محفوظ بمناسبة مرور 30 عاماً على فوزه بالجائزة، فيخصص ركناً ضخماً لعرض أعماله وأشهر صوره.

من أين يمكن أن تبدأ رحلتك داخل هذا الصرح العلمي الضخم؟ سؤال طاردني كثيراً وسرعان ما حسمت الإجابة عليه، عندما استسلمتُ لشرح مرافق الرحلة المدرسية الذي راح يشرح لطلابه تفاصيل أقسام المتحف، بادئاً من تلك اللوحة التي تجيب على سؤال في غاية الأهمية هو: من هو نوبل؟ الإجابة تتيحها لوحة تعريفية لألفريد نوبل وجائزته، وتتعرض أيضاً لقصة حياته وإنجازاته، وبعض أهم الفائزين بالجائزة التي تحمل اسمه في الآداب والفيزياء والكيمياء والسلام.

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يتوقف مسار الرحلة قليلاً ليقول المرافق: إن «متحف نوبل 2019» يتضمن ثمانية أقسام تفاعلية مختلفة، تركز على موضوعات محددة، ويأتي قسم السلام في المقدمة، وهو يعرض أهم الأعمال الأدبية التي حازت الجائزة في موضوعات السلم والحرب، ثم قسم ظروف البشر، ويخصص لأبرز الأعمال التي تناقش ظروف البشر، والمعاني الإنسانية السامية.

وينتقل المرافق في حديثه إلى قسم القصص الخيالية، الذي يُحلّق بالكبار قبل الصغار في عالم الخيال، ويستوقفك قسم الحياة الذي يعرض أبرز المؤلفات الفائزة بجائزة نوبل، وناقشت موضوعات وتجارب مستوحاة من حياة البشر، وتأتي رواية ماركيز «مئة عام من العزلة» على رأس هذا القسم الذي نجح في أن يجذب الزائرين إليه من كل الأعمار. ولا يمكن لزائر المتحف في نسخته الخامسة إلا أن يخطو بثبات نحو القسم الذي حمل شعار الإمارات لهذا العام «التسامح»، ويعرض إبداعات الفائزين بجائزة نوبل، ممن استلهموا موضوعات كتبهم من قيمه.

ومن التسامح إلى الحب، حيث المعنى واحد والأهداف مشتركة، لم ينس المتحف أن يخطف قلوبنا بقسمه الذي تميز بالأعمال الأدبية الرومانسية التي جذبت الزائرين إليه، خاصة أن الأدبين العربي والعالمي لم يخلوا من الموضوعات التي تناولته عبر التاريخ.

الجولة لم تنتهِ بعد، فالأهم والأجمل والأكثر حضوراً وجاذبية من كافة أقسام المتحف، هو ذلك القسم الذي أُطلق عليه «المدينة»، وهو يسلّط الضوء على إبداعات الروائي المصري الراحل نجيب محفوظ وعدد من حائزي جائزة نوبل في الأدب، ممن ألفوا روايات وكتباً كانت المدينة محورها الأساسي.

الصور كثيرة ومتناثرة لكل الأدباء، ولكن يظل احتفاء المتحف بأديب نوبل العربي محفوظ مميزاً ومتفرداً.. انطباع سرعان ما يتملكك منذ إطلالتك الأولى على الصور التي تلخص أهم مواقف وعادات نجيب محفوظ.

وعندما تتأمل زائري هذا القسم تحديداً، تفاجأ بأنهم من الشباب الذين راحوا في حالة من التأمل والمتابعة والإنصات لقصص الأديب العربي العالمي.

قد يكون مخطئاً من يظن أن شباب اليوم لا يقرأون إلا شيئاً عابراً سريعاً على نسق وسائل التواصل والكتب ال«تيك آواي»، ولعل هذا القسم صحح المسار عندما تجد الشباب ملتفين حول ثلاثية محفوظ الشهيرة: «قصر الشوق» و«بين القصرين» و«السكرية»، وأيضاً «الحرافيش» المترجمات عن قصص حياته، وراحوا يتجولون ما بين أعمال باقي الروائيين الحاصلين على نوبل، الذين غابت أجسادهم لكن أرواحهم ستظل حاملة لأقلامهم التي تحلّق حولنا في سماء الفكر والإبداع من دون الاعتراف بحدود الفقد.