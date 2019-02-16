شكرا لقرائتكم خبر عن خالد السويدي يقطع 822 كيلومتراً خلال رحلة الجري بين أبوظبي ومكة المكرمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل د. خالد جمال السويدي، المدير التنفيذي بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مبادرته للجري من أبوظبي إلى مكة المكرمة، التي بدأها في الأول من فبراير/ شباط الجاري، من أمام مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.
وقطع منذ بداية رحلته 822 كيلومتراً بمتوسط يومي 54.8 كم، بحسب ما كتبه د. خالد السويدي على حسابه في «إنستجرام» أمس، وأضاف: «العمران أخيراً، المنازل والأشجار عند الأفق، تقترب مني وتداعب ناظريّ، بعد أيام أحاطتني فيها الصحراء وصُفرة الرمال الممتدة على مرمى البصر، بالرغم من أن العاصفة الرملية حالت دون أن أستمتع بما حولي، وجسدي الذي كان يعاندني في كل خطوة، وتطالبني موجات متوالية من الألم بالتوقف للراحة، إلا أنني لم أستسلم لضغوط الجسد هذه المرة، وأتممت 55 كيلومتراً في يوم عصيب».
ونشر والده الدكتور جمال السويدي تغريدة أرفقها بصور أمس على حسابه في «تويتر» يدعم فيها نجله، وكتب: «خالد.. أنت تمنحني شعوراً بالفخر والرضا تفوّق على خوفي عليك كأب من مخاطر الطريق. فالإصرار الذي رأيته في عينيك، واليقين الذي ينبض به صوتك، وآلاف الساعات التي قضيتها تجري في أصعب الظروف المناخية أزالت قلقي وهواجسي. أثق أنك ستنتصر».
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