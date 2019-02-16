ياني ينشر الرومانسية بمقطوعات شهيرة في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الفنان العالمي ياني، إلى أبوظبي وقدم عرضاً في قاعة دو أمي الأول تضمن مجموعة من المقطوعات الكلاسيكية الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور وتمكن بأدائه المتميز من نشر مشاعر الرومانسية بين الجمهور الذي ظل يتمايل على إيقاعاته طوال الليل. واستهل ياني الحفل ب «لكل المواسم»، تلتها أشهر أعماله «مفاتيح الخيال»، وسافر معه الجمهور في رحلة كلاسيكية سحرية. وبلغ الحفل ذروة الرومانسية عندما قدم ياني «عندما تتحقق الأحلام» لأول مرة في الإمارات.

وقال ياني: من المدهش أن أتواجد في أبوظبي خلال عام التسامح، علينا جميعاً أن نعيش بتسامح غير مشروط لبعضنا بعضاً، ونحن نقف جنباً إلى جنب. دعوا الموسيقى فعلاً توحدنا.

وشهد الحفل تنوعاً بين الموسيقى الحديثة المعاصرة، والموسيقى الكلاسيكية، والجاز، والسوفت روك.