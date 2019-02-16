شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقدم «ستاند كوميدي» بعد سخريته من «هيئة الأمر بالمعروف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يسخر من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال إحدى الفعاليات الترفيهية بمدينة جدة.

Advertisements

وأحالت الأجهزة الأمنية الشخص المقبوض عليه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، تمهيداً لتقديمه للمحاسبة، وذلك بعد توجيه من أمير منطقة مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، وفقا لـ”المدينة”.

يذكر أن شابا ظهر في مقطع فيديو خلال تقديمه برنامج “ستاند أب كوميدي” في إحدى القاعات، وقام بالسخرية والاستهزاء من رجال الهيئة ومهام الحسبة المكلفين بها.

وأثار مقطع الفيديو، حالة من الاستياء بين متداوليه، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم تجاه هذا الشاب.