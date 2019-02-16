شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الطرق يحذر السائقين في الرياض من التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أهابت القوات الخاصة لأمن الطرق، بمستخدمي الطرق في منطقة الرياض، توخي الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.

وأوضح أمن الطرق، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن السبب هو ما تشهده بعض الطرق من أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، جازان تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على مرتفعات نجران و المدينة المنورة تمتد إلى مناطق القصيم، الرياض والشرقية، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية و حائل .