بأغلبية ساحقة.. البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة الحريري

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي منح البرلمان اللبناني، مساء الجمعة، الثقة إلى الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري.

وصوّت 111 نائباً لصالح منح الثقة من أصل 117 حضروا الجلسة، فيما يبلغ عدد أعضاء البرلمان 128.

وامتنع عن التصويت، حزب "الكتائب" المسيحي الذي يملك 3 نواب، إضافة إلى 3 نواب آخرين.

ومنحت كل الأحزاب الأساسية الثقة للحكومة.

وبعد تعثر دام قرابة 9 أشهر، توصلت القوى السياسية، في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى تشكيلة حكومية جديدة، تشمل جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب "الكتائب" المسيحي.