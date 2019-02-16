تزامنت مع انقطاع الكهرباء.. احتجاجات ليلية في السوادن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي شهدت أحياء بأربع ولايات سودانية من أصل 18، الجمعة، مظاهرات ليلية "ضخمة"، تزامنت مع انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد، لبعض الوقت.

ووفق بيان صادر عن تجمع المهنيين السودانيين (معارض) فإن "أحياء ولايات الخرطوم (وسط)، الشمالية (شمال)، ونهر النيل (شمال وسط)، وولاية الجزيرة (وسط جنوب) شهدت خروج محتجين".

وخاطب التجمع في صفحته على "فيسبوك" المحتجين قائلاً: "مع انقطاع التيار الكهربائي لنجعل من شوارع وأحياء السودان المختلفة شموعاً مضيئة بالمظاهرات الليلية والهتافات الثورية".

وتحدث الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن احتجاجات اليوم كانت "ضخمة" وشارك فيها أعداد كبيرة، وأرفقوا أحاديثهم بصور من المظاهرات.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الشرطة السودانية، وفاة أحد عناصرها متأثرا بإصابته، في احتجاجات أمس الخميس، جنوبي العاصمة الخرطوم.

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وعقب صلاة الجمعة، تجددت الاحتجاجات في أحياء بالعاصمة السودانية، ومدينة خشم القربة (شرق) تطالب بإسقاط النظام.

وقالت الحكومة السودانية، إنها ستتخذ إجراءات قانونية للرد على مجموعة أحزاب معارضة، دعت إلى "تغيير النظام بالقوة، ونادت بالعنف والإرهاب الفكري والسياسي".

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين الماضي، إن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 51.