فلسطيني يحول مخلفات أسلحة المحتل لتحف وحُلي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بات يجمع مخلفات أسلحة العدو الاسرائيلي المستخدمة لقتلهم، وأخذ يحولها لتحف فنية وحُلي، هكذا قرر فنان فلسطيني، إعادة تدوير مخلفات الاحتلال الإسرائيلي، من أعيرة نارية وعبوات قنابل غازية، وتحويلها إلى أدوات للزينة وقطع فنية يستخدمها النساء والرجال، بحسب تقرير نشرته سكاي نيوز.

وصار الفنان الفلسطيني ويدعي "علاء الحلو"، يدخل كل يوم إلى ورشته الصغيرة في بيت ساحور في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، ليبدأ العمل رافعًا شعار "لا شي عديم الفائدة".

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أمل؛ هي كلمة نقشها الفنان الفلسطيني على إحدى الأسوار التي صنعها من أسلحة العدو، سرعان ما تبعث إلى نفسك مشاعر مختلطة تجمع بين الحرب والأمل.

ويرى "الحلو" أن ما يقوم به طريقة لإيصال رسالة مفادها بأن أدوات القمع والقتل، يمكن أن يعاد تدويرها وتحويلها إلى زينة وأدوات جميلة تتحدى الموت وتنطق بالحياة.