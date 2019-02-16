مؤامرة سرية لهروب مايكل جاكسون ملك البوب من أمريكا بسبب "الاعتداءات"

وضعت عائلة مايكل جاكسون خطة سرية لهروب نجم البوب الراحل للفرار من الولايات المتحدة، في حال أدانته بتهمة الاعتداء على الأطفال في عام 2005، لأنه لن ينجو من السجن، حيث كشف شقيقه، جيرمين جاكسون، عن "المؤامرة" في عام 2011، حيث جُهزت طائرة خاصة لنقله إلى البحرين، إذا خسر مايكل القضية.

ولم يكن المغني العالمي على علم بالخطة "B"، ولكن جيرمين متأكد من أنه كان سيوافق عليها لتجنب السجن، خاصة في ظل عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين البحرين والولايات المتحدة، بحسب "روسيا اليوم".

وقال جيرمين: "إذا كانوا سيصلبون أخي على شيء لم يفعله، فإن أمريكا تستحق منا ألا نعود إلى هنا، وفي نهاية المطاف، من المفترض أن تكون أرض الشجعان وموطن الحرية والديمقراطية وحرية التعبير، موضحاً "لا تدل الطريقة التي كان يُعامل بها على وجود شيء من هذا القبيل، لماذا يجب أن يدخل السجن لفعل لم يقترفه؟".

Advertisements

وهدفت "المؤامرة العائلية" إلى تهريب مايكل من مزرعته في Neverland، عندما قال المحامون إن الحكم قد يأتي ضده، لذا، جهزت طائرة خاصة، لتكون على أهبة الاستعداد للسفر به إلى الشرق الأوسط، كما كانت الأسرة على استعداد للذهاب معه.

وفي كتابه "أنت لست وحدك: مايكل في عيون الأخ"، قال جيرمين إن جميع أفراد أسرة جاكسون كانوا مستعدين للتخلي عن جنسيتهم الأمريكية للانتقال إلى البحرين مع ملك البوب.

وانتهت القضية حينها بتبرئة مايكل من التهم المنسوبة إليه، والتي شملت التحرش بمريض بالسرطان عمره 13 عاما اسمه، جافين أرفيسو، وتوفي جاكسون في 2 يونيو عام 2009، جراء تناول جرعة زائدة من مسكنات الألم.