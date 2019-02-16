دراسة: دواء كاربروفين يسبب التهابات في القلب والكلى

حصل علماء جامعة ألاباما في برمنجهام على إثباتات تفيد بأن تناول مضادات الالتهاب اللاستيرويدية لفترة طويلة، يؤدي إلى اضطراب وظائف القلب والكلى.

وخضع دواء كاربروفين "Carprofen" لدراسة مفصلة باستخدام نماذج نوبات قلبية للفئران، واكتشف الباحثون أنه يسبب التهابات في القلب والكلى، حيث تسبب في رفع مستوى جميع المؤشرات الحيوية للضرر الكلوي، كما تم رصد التهابات في أنابيب الكلى وإصابة بنيتها.

وعند استخدام دواء كاربروفين في حال النوبة القلبية، فقد اتضح أنه يتسبب في تسارع وتيرة الالتهابات في الكلى، وأنه يحفز إنتاج مكونات تسرع تلف النسيج الكلوي.