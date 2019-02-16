لو بشرتك جافة ومكياجك بيسيح.. 6 نصائح هتساعدك

تعانى الفتيات أصحاب البشرة الجافة من تدهور المكياج وانتشار البقع الزيتية للمكياج على الوجه، الأمر الذى يتسبب فى شعور الفتاة بالإحراج أمام أصدقائها وزملائها بالعمل، وللتخلص من هذه المشكلة، يجب اتباع بعض النصائح التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "allure".

نصائح لأصحاب البشرة الجافة قبل وضع المكياج فى الشتاء:

- احرصى فى الحصول على بخار حمام دافئ لتنظيف بشرتك.

- استخدمى رقائق من القطن الطبيعى، مع غمسها بالمياه لإزالة المكياج بنهاية اليوم.

- احرصى على ترطيب البشرة من خلال الماسكات الطبيعية مثل قناع الزبادى بالخيار أو العسل، أو استخدام الكريمات المرطبة يومياً خاصة بمنطقة الأنف والخدود والجبين.

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- استخدمى كريم الأساس لأنه يستمر على البشرة مع رطوبة الطقس، لفترة طويلة .

- أمزجى زيت الأركان الطبيعى مع كريم الأساس، مما يساعد على ترطيب بشرتك وإعطائها ملمس أكثر نعومة.

- استخدمى اسفنجة كريم الأساس، لتصحيح المكياج، خلال فصل الشتاء، دون أن يثير تهيج البشرة الحساسة والجافة.