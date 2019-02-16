تعرف على فوائد ركوب الحصان "تفاصيل"

يفضل الكثير من الأشخاص ركوب الخيل، سواء عند التنزه بساحة الأهرامات أو عند التدريب على الفروسية، الأمر الذى يعود بفوائد نفسية كثيرة على الإنسان وهذا ما أكده بعض الخبراء النفسيين، فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "ofhorse".

الفوائد النفسية لركوب الخيل:

- العلاج من الاكتئاب

يصاب بعض المراهقين بالاكتئاب، نتيجة أسباب نفسية مختلفة والتى تتسبب فى ارتفاع معدل الانتحار، ولذلك ينصح الخبراء النفسيين باتباع بعض طرق العلاج والتى منها ركوب الخيل، ركوب الخيل والذى يساعد كثيراً فى العلاج .

- تحمل المسئولية عن مخلوق آخر

يجب على الوالدين تعلم الأبناء فى سن المراهقة تحمل المسئولية من خلال الاهتمام بمخلوق آخر من حيث طعامه وشرابه ونظافته، وهذا ما يوفره تدريب الفروسية.

Advertisements

-الشعور بالحب

يتميز الحصان بأنه حيوان ذكى ولطيف، مما يجعل الإنسان يشعر بالألفة والحب تجاهه.

- الثقة بالنفس

التدريب على الفروسية يعلم الإنسان التصرف الصحيح تجاه المخاطر، التى يواجهها أثناء ركوب الخيل، مما يساعده فى استعادة الثقة بالنفس.

-التغلب على الشعور بالخوف

الشعور بالخوف يمكن أن يعيق حياة أي إنسان، سواء الخوف من الفشل أو الأذى أو الرفض، ولذلك يمكن أن تساعد الفروسية فى التغلب على هذا الشعور، من خلال ما تتطلبه هذا النوع من الرياضة من تركيز وهدوء للتخفيف من القلق، والشعور بالقيام بشيء مثير، مثل ركوب الدراجة بسرعة في حقل، مع شدة الرياح، والشعور بالتحكم فى حصان قوى، يساعد فى التغلب على الخوف.