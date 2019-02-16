لو هشاشة فى العمود الفقرى.. اعرف بتأثر ازاى على الجسم

مع التقدم فى العمر تنخفض كثافة وقوة العظام مع مرور الوقت، ويعتبر مرض هشاشة العظام أبرز الأمراض التى تصيب العظام مرتبطة بالسن، تتطور سريعا دون ملاحظة فى بعض الأحيان ، خاصة مع عدم وجود أعراض أو عدم الراحة حتى تنكسر العظام.

غالباً ما تحدث الكسور الناتجة عن هشاشة العظام في العمود الفقري وفقا لتقرير الموقع الطبى "orthoinfo "، هذه الكسور الشوكية تسمى "كسور ضغط العمود الفقري "، وهي تقارب ضعف شيوع الكسور الأخرى المرتبطة عادة بهشاشة العظام ، مثل كسر الوركين والمعصمين.

يتكون العمود الفقري من 24 عظمة تسمى الفقرات، وهى مكدسة فوق بعضها البعض، و تتصل هذه العظام بإنشاء قناة تحمي الحبل الشوكي، تشمل الأجزاء الأخرى من عمودك الفقري:

الحبل الشوكي والأعصاب: هذه "الكابلات الكهربائية" تنتقل عبر القناة الشوكية تحمل الرسائل بين الدماغ والعضلات.

أقراص ما بين الفقرات: توجد أقراص مرنة بين الفقرات تعمل بمثابة امتصاص الصدمات عند المشي أو الجري.

أسباب هشاشة العمود الفقرى

1- التقدم فى العمر:

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هشاشة العظام هي ظاهرة الشيخوخة الطبيعية، عند التقدم في السن ، تضعف العظام، عندما تضعف الفقرات في العمود الفقري ، يمكن أن تضيق وتصبح أكثر تقلصا، وهو ما يجعل المرضى المسنين أقصر وظهور ما يشبه السنام للعمود الفقري.

2- ضعف الفقرات:

الفقرات الضعيفة معرضة لخطر كبير للكسر، يحدث كسر العمود الفقري عند وضع الكثير من الضغط على فقراته ضعيفة والجزء الأمامي منه يتصدع وكثيراً ما تكون كسور الانضغاط الفقري نتيجة للسقوط ، ولكن الأشخاص المصابون بهشاشة العظام يمكن أن يعانون من كسر حتى عند القيام بالأشياء اليومية ، مثل ، الاتواء ، السعال والعطس.

أعراض هشاشة العمود الفقرى

تشمل الأعراض الشعور آلام الظهر بالقرب من محيط الخصر وكذلك فوقها قليلاً (منتصف الصدر) أو أسفلها (أسفل الظهر)، ويزداد الألم عند القيام بأى حركة خاصةً عندما تقوم بتغيير الوضع.

يمكن للسعال والعطس التسبب أيضا فى الألم ، على الرغم من أن الألم قد ينتقل إلى مناطق أخرى من الجسم (على سبيل المثال ، في البطن أو أسفل الساقين) ، فإن هذا غير شائع.