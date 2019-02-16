تعرف على أبرز ابتكارات تكنولوجية هزت القرن الـ21.. أهمها نظارة جوجل

يوم تلو الآخر تتقدم التكنولوجيا لتكون فى خدمة الإنسان فى كل الجوانب، وتسعى الشركات الكبرى والعلماء لاستخدام جميع التقنيات والذكاء الاصطناعى لخدمة البشرية، والتى أصبحت اللغة السائدة فى كل التعاملات. وفيما يلى أهم الابتكارات التكنولوجية التى أبهرت العالم فى القرن الـ21.

لوحة مفاتيح ليزرية

من أبرز الابتكارات التى شكلت ثورة فى عالم التكنولوجيا هى لوحة المفاتيح الليزرية بحجم كبير تخرج من جهاز صغير، وهى توفر المشقة على مستخدمى الهواتف، حيث يمكن الكتابة عليها مباشرة.

نظارات جوجل ثلاثية الأبعاد

تعتبر نظارة جوجل الذكية هى أحدث التقنيات، وهى شكل تشبه النظارة الطبية ويمكن بالفعل ارتداؤها، ولكنها تتميز بإطار خفيف الوزن، تقدم لمستخدمهما مجموعات من المعلومات من خلال شاشة عرض مصغرة، متصلة بقناة اتصال يتم إيصالها من المستخدم.

طابعة ثلاثية الأبعاد

وتعد طباعة ثلاثية الأبعاد إحدى طرق التصنيع الحديثة والتى أصبحت ضمن أهم الابتكارات التى ظهرت مؤخراً لما لها من فوائد فى توفير الوقت والمال، فهى تصنع منتجا ثلاثى اﻷبعاد مجسما وملموسا من خلال تصميمه على الحاسوب ومن ثم تصنيعه، ويمكنها تصنيع منتج معقد جداً وبخامات مختلفة.

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يد اصطناعية ذكية

ومن أبرز التقنيات والابتكارات التكنولوجية نفعا هى تلك التى صممت لذوى الاحتياجات الخاصة ممن فقدوا أيديهم، حيث ابتكر علماء يابانيون يدا اصطناعية ذكية، يتم التحكم فيها بقوة التفكير، لمساعدة هؤلاء الأشخاص على ممارسة حياتهم بشكل طبيعى.

الأيبود

يعد الأيبود مشغل وسائط محمول (أغانى أو موسيقى)، أنجح المنتجات التى أحدثت ثورة فى القرن الـ21، وهو من إنتاج شركة أبل التى طورته عام 2001.

تقنية الحاسة السادسة

وهو جهاز مزود بكاميرا وبروجيكتور وحساسات لمس فى الأصابع، بحيث يرتبط بالهاتف المحمول أو الحاسوب الذى يرتبط بدوره بالإنترنت لتكوين قاعدة بيانات ضخمة تتيح لنا معرفة كل شىء. ويمكن للتقنية الثورية أن تعرف مدى صحة الطعام أو إجراء عملية حسابية أو اتصال عبر حركة الأيدى.

الروبوت صوفيا

ومن أهم الابتكارات التى أثارت الجدل هى الروبوت "صوفيا"، التى تستطيع التعرف على الوجوه وإجراءات الحوارات معها، وهى أول روبوت تحصل على جنسية فى التاريخ والعالم.